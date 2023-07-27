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七家汽車製造商推美國電動車充電網絡 挑戰Tesla的市場地位

來自北美、歐洲、日本、韓國的七家汽車製造商昨表示，正組建一家新公司，在美國提供電動車充電服務，並試圖利用美國政府的補貼，並挑戰Tesla市場地位。

該公司獲通用汽車、Stellantis、現代汽車、起亞汽車、本田汽車、賓士、BMW的支持；而據路透社報道，七家汽車製造商僅佔美國電動汽車市場中的一小部分。

新公司計劃安裝至少3萬個快速充電樁，會從主要高速公路沿線和城市開始。新公司會支援兩種充電接頭，一是由特斯拉主導的NACS，另一則是多組合充電系統（CCS）。

據了解，每個充電站點都將配備多個快速充電直流站，亦會像加油站般提供一些便利設施，如廁所、餐影服務和零售業務，旗艦站還會有額外的服務設施。計劃首批充電站將於明年夏季開放，主要集中在城市和高速公路上。

市場預計，特斯拉加上新公司的投資，可以滿足美國電動車基礎設施計劃的要求，即在美國安裝50萬個超級充電樁，預計耗資數十億美元。

有人擔憂引發反壟斷，惟該新公司表示，仍需要獲得監管部門的批准。

 

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