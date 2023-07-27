聯儲局主席鮑威爾表示9月份是否進一步加息將視經濟數據而定。利率即將見頂的前景之下，美債息、美元指數回軟，美期、亞股升，MSCI亞太指數四連漲，邁向近六個月高點。A股港股向上，科指大漲3%，一度較5月低點上漲20%，有望邁入技術性牛市。恒指升穿100天線，曾高見19685.79點，是6月20日後最高。科指高見4357.52點，是3月31日4360.77點後最高。北水轉流出。