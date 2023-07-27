聯儲局主席鮑威爾表示9月份是否進一步加息將視經濟數據而定。利率即將見頂的前景之下，美債息、美元指數回軟，美期、亞股升，MSCI亞太指數四連漲，邁向近六個月高點。A股港股向上，科指大漲3%，一度較5月低點上漲20%，有望邁入技術性牛市。恒指升穿100天線，曾高見19685.79點，是6月20日後最高。科指高見4357.52點，是3月31日4360.77點後最高。北水轉流出。
恒指今早高開136點，高位升320點，低位升117點，高低波幅203點。金融、非必需消費品、通訊服務股推動大市。上升股份比例為31.73%，下跌為20%，無升跌為48.26%。
恒指半日升264點或1.36%，報19629點，大市成交金額649億元；國指升129點或1.97%，報6678點。恒生科技指數收報4344點，升2.98%。
藍籌股成交金額246.42億元，佔大市成交37.96%；科指成份股成交金額153.18億元，佔大市成交23.6%；國指成份股成交金額210.51億元，佔大市成交32.43%。
24隻雙櫃台股，總成交1.05億元人民幣，相當於約1.15億港元，佔大市成交的0.18%。
窩輪及牛熊證成交金額增加4.57%，至107.78億元，佔大市成交16.58%。牛熊證成交金額43.06億元，增加27.7%；窩輪成交金額64.71億元，減少6.67%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。藥明生物（2269）、中石化（0386）、中電（0002）拖累大市。
藍籌68隻升，11隻下跌，1隻無升跌。碧桂園（2007）升13.19%，收報1.63元，是升幅最大的藍籌，華潤電力（0836）跌2.36%，收報16.58元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股27隻升，1隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報80.95元，升33.8%；跌幅最大的是聯想（0992）收報8.17元，跌0.12%。
恒指升穿100天線(19579.12點)，續高於250天線(19321.67點)。
北水南下合計淨流出23.78億元，終止單日流入。南水北上合計淨流入35.84億元人民幣，較上日增加595.72%，連續第3日流入，累計流入230.82億元。
歐舒丹（0973）：控股股東不時審閱各股權方案 未有明確計劃。收報23.2元，升1.75%。
美國加息，銀行股方面，匯控（0005）創52周高，見65元，收報64.95元，升0.46%。中銀香港（2388）收報23.7元，升1.07%。恒生（0011）收報117.6元，升1.91%。渣打集團（2888）收報71.75元，跌0.42%。
本地地產股，新世界發展（0017）收報19.44元，升2.32%。新鴻基地產（0016）收報98.4元，升0.97%。長實集團（1113）收報44.5元，升0.68%。恒地（0012）收報23.8元，升1.71%。
多間公司最快今日公業績，績前表現如下，普拉達（1913）收報58.85元，升0.6%。汽車之家－Ｓ（2518）收報60元，升0.25%。CEC，INT'L，HOLD（0759）收報0.415元，無升跌。中華汽車（0026）收報68.85元，升0.81%。中信資源（1205）收報0.395元，升1.28%。國際家居零售（1373）收報2.96元，升1.02%。
福士斥資54億入股小鵬（9868）4.99%股權。收報80.95元，升33.8%。曾升最多34.21%，是2022年3月16日後最大升幅，當日升幅為39.04%。曾高見81.2元，是2022年8月23日83.85元後最高。
港交所（0388）行政總裁歐冠昇：惡劣天氣下維持港股交易仍在研究中，未有時間表。港交所所與印尼證券交易所簽署合作備忘錄。收報308.4元，升1.45%。
五菱汽車（0305）發盈喜，料中期轉賺100萬人幣。收報0.73元，升2.82%。
中匯集團（0382）：有信心達到年收入19億人幣目標。收報2.41元，升4.78%。
騰訊科技深圳公司新增房地產業務，騰訊（0700）否認進軍房地產。收報344.4元，升1%。
IFR：長城汽車（2333）投資的毫末智行考慮進行香港IPO。收報10.16元，升6.61%。
內地7月網遊版號清單，缺網易（9999），騰訊間接入圍，心動（2400）上榜。網易收報169.6元，升1.31%。心動（2400）收報17.94元，升4.79%。
ASMPT（0522）黃梓达：熱壓焊接技術將成強大武器。收報74.6元，跌6.28%。
港燈（2638）8月燃料調整費繼續下調，今年內有望續回落。收報4.83元，升0.63%。
破頂股包括，三一國際（0631）創上市新高，見13.08元，收報12.64元，跌1.1%；海信家電（0921）創上市新高，見21.85元，收報21.55元，升3.61%；飛思達科技（1782）創上市新高，見10.3元，收報9.23元，跌7.7%；中慶股份（1855）創上市新高，見24.35元，收報22元，跌5.58%；馬可數字科技（1942）創上市新高，見98.5元，收報98.45元，升3.58%；譽燊豐控股（2132）創上市新高，見0.455元，收報0.445元，無升跌；滄港鐵路（2169）創上市新高，見6.95元，收報6.82元，升1.49%；名創優品（9896）創上市新高，見42.3元，收報40.9元，跌0.37%；恒生銀行（80011）創上市新高，見107.6元，收報107.5元，升1.61%；吉利汽車（80175）創上市新高，見9.91元，收報9.76元，升5.97%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見11.4元，收報11.32元，跌0.18%；快手-W（81024）創上市新高，見58.4元，收報58.2元，升0.52%；小米集團-W（81810）創上市新高，見11元，收報11元，升5.16%；安踏體育（82020）創上市新高，見80.6元，收報80.6元，升2.54%；中國平安（82318）創上市新高，見49.45元，收報49.2元，升2.5%；長城汽車（82333）創上市新高，見9.4元，收報9.32元，升6.39%；美團-W（83690）創上市新高，見125.9元，收報125.9元，升1.78%；阿里巴巴-SW（89988）創上市新高，見87.2元，收報87.1元，升1.28%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1037.7元，收報1037.7元，升0.05%；藥師幫（9885）創上市新高，見48.85元，收報48.85元，升4.72%；新東方（9901）創52周高，見41.9元，收報40.8元，升2.51%；中國天化工（0362）創52周高，見0.63元，收報0.62元，升14.81%。
破頂指數成份股包括，理想（2015）創52周高，見157.3元，收報155.2元，升4.23%；比亞迪電子（0285）創52周高，見29.85元，收報29.6元，升3.5%；匯控（0005）創52周高，見65元，收報64.95元，升0.46%。
14隻股份創上市新低，其中十隻包括，銀城國際（1902）低見0.085元，收報0.09元，升1.12%；神話世界（0582）低見0.07元，收報0.071元，跌6.58%；豐盛控股（0607）低見0.036元，收報0.036元，跌5.26%；錦勝集團（控股）（0794）低見0.225元，收報0.225元，跌2.6%；前海健康（0911）低見0.041元，收報0.041元，跌8.89%；蓮和醫療（0928）低見0.043元，收報0.043元，跌4.44%；偉能集團（1608）低見0.27元，收報0.27元，跌1.82%；銀城國際控股（1902）低見0.085元，收報0.09元，升1.12%；浙商銀行（2016）低見2.32元，收報2.39元，跌7.36%；嘉創地產（2421）低見1元，收報1.05元，升0.96%。
27隻股份創52周低，其中十隻包括，潤中國際控股（0202）低見0.14元，收報0.147元，跌2%；博富臨置業（0225）低見7.38元，收報7.38元，跌1.86%；天德化工（0609）低見1.48元，收報1.51元，跌0.66%；中港石油（0632）低見0.143元，收報0.143元，跌7.74%；卓悅控股（0653）低見0.075元，收報0.076元，跌3.8%；水發興業能源（0750）低見0.52元，收報0.53元，升1.92%；金朝陽集團（0878）低見6元，收報6元，跌1.64%；恒鼎實業（1393）低見0.275元，收報0.275元，跌5.17%；中國綠島科技（2023）低見0.7元，收報0.79元，無升跌；維珍妮（2199）低見2.21元，收報2.55元，跌4.49%。
異動股
上升異動股，包括，奇士達（6918）收報0.55元，升54.93%；小鵬（9868）收報80.95元，升33.8%；龍輝國際控股（1007）收報0.94元，升30.56%；恆宇集團（2448）收報0.229元，升29.38%；中木國際（1822）收報0.089元，升28.99%；吉星新能源（3395）收報0.345元，升25.45%；梁志天設計集團（2262）收報0.102元，升22.89%；滙力資源（1303）收報0.375元，升20.97%；合景泰富（1813）收報1.4元，升20.69%。
下跌異動股，包括，江山控股（0295）收報0.062元，跌21.52%；智中國際（6063）收報0.051元，跌15%；梅斯健康（2415）收報7.64元，跌14.73%；弘陽服務（1971）收報0.45元，跌13.46%；港灣數字（0913）收報0.4元，跌13.04%；築友智造科技（0726）收報0.202元，跌12.93%；透雲生物（1332）收報0.56元，跌12.5%；興利（香港）控股（0396）收報0.093元，跌11.43%；富匯國際集團控股（1034）收報0.195元，跌11.36%。
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