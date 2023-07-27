匯豐公布，上調港元最優惠利率0.125厘，自明日（7月28日）起，由年利率5.75厘調高至5.875厘。匯豐對上一次於今年5月5 日調整港元最優惠利率，當時加息12.5點。總結去年9月以來的加息周期，匯豐累計加息0.875厘，其中在今年內上調0.25厘。
同時，匯豐給予活期港元儲蓄存款戶口利率，亦調高0.125厘，至0.875厘。
另外，匯豐明日起上調美元儲蓄存款戶口利率12.5點子，由年利率0.875% 調高至1.0%。
匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，自去年3月以來，美國聯邦基金利率已累積上調525點子。每年7月是不少企業派發股息的季節，可能導致港元利率維持較高水平。經過充份考慮宏觀經濟環境、本港銀行同業拆息走勢，以及對本港經濟的影響，相信今天有關港元利率的調整合適。該行會繼續密切留意外圍環境的變化，有需要時調整利率水平。
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