公司創辦人、董事長兼首席執行官葉國富表示，經過10年的營運，公司專注於內生增長，不斷提升盈利能力和現金流創造能力，亦很高興為公司的資本分配戰略增添新的維度，董事會開始採納股息分紅政策的決定，對於公司而言是一個里程碑式的時刻，也印證了公司投入於長期增長的同時回報股東的承諾。

名創優品曾4度派發股息。2021年8月19日，董事會宣派現金股息，金額為每股美國存託股份0.156美元，或每股股份0.039美元。

2021年9月9日營業結束時支付給2021年8月31日營業結束時在冊的股東。支付的現金股息總額約為人民幣3.047億元，由本公司資產負債表上的剩餘現金支付。

2022年8月17日，董事會宣派現金股息，金額為每股美國存託股份0.172美元，或每股股份0.043美元。

2022年9月9日營業結束時支付給2022年8月31日營業結束時在冊的股東。支付的現金股息總額約為人民幣3.608億元，由本公司資產負債表上的剩餘現金支付。

其他報道

iPhone 15 Pro及Pro Max設操作按鈕 1鍵有9種功能 用戶可自定義操作

安本料聯儲局9月將暫停加息

港元拆息全線向上 1個月HIBOR升至近16年高 港元升穿7.8創7個月最強

Meta第三季收入預測較市場佳 收市後時段升6%

富士康擬印度投2億美元建廠 未知會否生產iPhone

波音：已為55架原供應予內地的飛機找到新買家

內地長租公寓營運商「自如」據報最快第三季來港上市

台灣、英國 正式啟動「深化貿易夥伴關係」

阮國恒：金管局會繼續密切監察市場變化 維持貨幣及金融穩定

三星：預計內存、伺服器需求復蘇 第二季純利超預期

花旗看好福士入股 小鵬升逾30%