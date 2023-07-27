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名創優品公布股息政策 目標派最少一半經調整淨利潤

名創優品（9896）公布公司股息政策。公司會在遵守適用法律法規及本公司組織章程大綱和章程細則的前提下，公司目標其年度股息不低於年度經調整淨利潤（不包括以權益結算的股份支付開支的期內利潤）的50%。

公司創辦人、董事長兼首席執行官葉國富表示，經過10年的營運，公司專注於內生增長，不斷提升盈利能力和現金流創造能力，亦很高興為公司的資本分配戰略增添新的維度，董事會開始採納股息分紅政策的決定，對於公司而言是一個里程碑式的時刻，也印證了公司投入於長期增長的同時回報股東的承諾。

名創優品曾4度派發股息。2021年8月19日，董事會宣派現金股息，金額為每股美國存託股份0.156美元，或每股股份0.039美元。

2021年9月9日營業結束時支付給2021年8月31日營業結束時在冊的股東。支付的現金股息總額約為人民幣3.047億元，由本公司資產負債表上的剩餘現金支付。

2022年8月17日，董事會宣派現金股息，金額為每股美國存託股份0.172美元，或每股股份0.043美元。

2022年9月9日營業結束時支付給2022年8月31日營業結束時在冊的股東。支付的現金股息總額約為人民幣3.608億元，由本公司資產負債表上的剩餘現金支付。

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