馬斯克（Elon Musk）早前宣布將社交平台Twitter易名為「X」，惟外電報道，相關計劃在印尼受阻。報道指，新啟用的X.com域名在印尼臨時被封，原因是該域名此前被其他網站使用過，並且這些網站發布過色情、賭博等內容。
馬斯克在上周日宣布，X.com域名開始重定向至Twitter網站。不過，不少印尼人隨後無法瀏覽Twitter，原因是印尼針對網絡色情和賭博出台了嚴格規定。
印尼通訊和訊息部回應稱，X.com域名以前曾被一些網站使用，這些網站沒有遵守該國禁止負面內容的規定。 2017年，馬斯克從PayPal買回了X.com域名。X未置評。
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