連續飽受負面消息影響的碧桂園（2007），今日股債走勢迥異，碧桂園今日早暫升11.81%，碧桂園服務（6098）亦暫升10.52%。內地境內公司債則表現分歧，上交所掛牌的「20碧地03」及「20碧地04」分別暫升22.74%及20%，盤中漲停，分別報59.999元人民幣（下同）及48元。前者「20碧地03」將於下午1時52分恢復交易，後者「20碧地04」將自1時30分恢復交易。
不過深市掛牌、且曾多次大跌的「21碧地02」，今日盤中再跌62.5%，暫報30元。據成交數據顯示，該境內債今日下午1時有一筆成交量1000、成交價30元的協商成交，觸發該債券價格急跌。
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