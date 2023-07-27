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杭州擬發育兒補助 符條件者三孩家庭可獲2萬人幣

中國杭州市政府發布《關於做好我市育兒補助發放工作的通知（暫名）（征求意見稿）》，提出將對符合條件的二孩、三孩家庭發放2000元人民幣（下同）、5000元的孕產補助和5000元、2萬元的育兒補助。

根據《通知（徵求意見稿）》，申請孕產補助的女方需滿足有杭州戶籍、懷孕（生育）時間在今年1月1日（含）後等條件；補助標準為懷孕（生育）二孩的給予一次性補助2000元，懷孕（生育）三孩的給予一次性補助5000元。申請育兒補助的家庭新生子女戶籍需首次登記在杭州市，且子女出生時間在今年1月1日（含）後，補助標準為生育二孩的一次性補助5000元，生育三孩的一次性補助2萬元。

兩項補助均有申請時限。申請孕產補助應在女方懷孕滿24周至子女出生後180日（指自然日，下同）內提出，申請育兒補助應在子女出生後180日內提出。補助原則上通過網上申請辦理，孕產補助原則上由女方向戶籍地鄉鎮（街道）申請，育兒補助由女方向新出生子女戶籍地鄉鎮（街道）申請。杭州各區、縣（市）將依托市全員人口信息平台建立補助發放檔案（含電子檔案），一戶一檔。

 

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