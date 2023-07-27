屈臣氏集團(亞洲及歐洲)行政總裁倪文玲表示，屈臣氏明白可持續發展的重要性，所以以推動可持續發展為己任。作為行業領袖，積極以身作則，鼓勵供應商伙伴加入，一同建設美好世界。我們亦相信必需同心合力，才能為地球帶來更大、更正面的影響。這次與Kenvue、歐萊雅和寶潔合作，有助加速實踐我們可持續發展的共同目標。

除了提供可持續產品外，屈臣氏與供應商亦合作開展一系列可持續發展計劃活動，鼓勵更多顧客參與。

屈臣氏與Kenvue在亞洲發起了「綠色微笑」活動，鼓勵顧客在購物時支持環保。於台灣屈臣氏，Kenvue將為每位購買其可持續產品的顧客種植一棵樹；另外，於印尼屈臣氏，顧客購買可持續產品後，屈臣氏將協助拯救一隻海龜；在泰國，屈臣氏顧客能夠通過遊戲學習可持續發展的知識，並有機會與網絡紅人一起參加海岸清潔活動。

而在香港，屈臣氏和寶潔合作開展「塑膠再生」計劃，鼓勵顧客回收塑膠容器。自2021年推出以來，計劃已回收超過53萬個塑膠容器。

與此同時，屈臣氏於香港、台灣、菲律賓、泰國和印尼等多個市場繼續與歐萊雅合作開展「延續美麗回收計劃」。顧客可以在屈臣氏店內回收護膚和美妝容器，包括粉底瓶、護膚品和唇膏空瓶等；一年內回收了近20萬個容器。

另外，屈臣氏發起了「可持續發展月」，鼓勵顧客在日常生活中作出精明的可持續選擇，減少製造塑膠垃圾。屈臣氏透過為期一個月的社交媒體活動，教育大眾如何為可持續未來作出貢獻。此外，屈臣氏推出了創新的VR Hub，顧客可以通過教育短片、互動遊戲獲得獎勵，並發掘更多可持續產品，學習可持續的生活小貼士。

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