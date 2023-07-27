彭博社引述消息指，英國財政大臣侯俊偉（Jeremy Hunt）的顧問們愈來愈擔心英國央行可能在未來幾個月把利率上調到過高水平，無意間導致英國陷入經濟衰退。
報道引述消息指，侯俊偉的7人經濟顧問委員會多數成員認為，央行應放慢三十年來最快的加息周期，他們預計通脹率將在年底前急劇下降，追隨美國和其他地區的趨勢。
報道指，一些成員擔心，央行可能會在公眾壓力之下繼續緊縮更長時間。一位知情人士稱，委員會成員的觀點接近一致。
財政部表示，它與英國央行密切合作，以確保財政和貨幣政策保持一致。「經濟顧問委員會就經濟政策提供獨立的專家意見，以幫助促進經濟成長，他們的觀點不反映政府觀點」，「貨幣政策是英國央行獨立的貨幣政策委員會的職責，政府仍然完全致力於貨幣政策委員會的獨立性和2%的通脹目標」。
至少有一位顧問委員會成員，前央行首席經濟學家Andy Haldane已公開呼籲央行下個月「按下暫停鍵」，「看看已經服藥的效果如何」。知情人士稱，至少有另外3人私下支持加息步伐放緩。
Karen Ward可能代表更鷹派的聲音，他本月早些時候在《泰晤士報》上捍衛英國央行的加息行動，稱央行「面臨的選擇是，或者當前造成輕微衰退而令人不快，或者將來造成嚴重衰退而遭人唾棄」。
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