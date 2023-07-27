報道引述消息指，侯俊偉的7人經濟顧問委員會多數成員認為，央行應放慢三十年來最快的加息周期，他們預計通脹率將在年底前急劇下降，追隨美國和其他地區的趨勢。

報道指，一些成員擔心，央行可能會在公眾壓力之下繼續緊縮更長時間。一位知情人士稱，委員會成員的觀點接近一致。

財政部表示，它與英國央行密切合作，以確保財政和貨幣政策保持一致。「經濟顧問委員會就經濟政策提供獨立的專家意見，以幫助促進經濟成長，他們的觀點不反映政府觀點」，「貨幣政策是英國央行獨立的貨幣政策委員會的職責，政府仍然完全致力於貨幣政策委員會的獨立性和2%的通脹目標」。

至少有一位顧問委員會成員，前央行首席經濟學家Andy Haldane已公開呼籲央行下個月「按下暫停鍵」，「看看已經服藥的效果如何」。知情人士稱，至少有另外3人私下支持加息步伐放緩。

Karen Ward可能代表更鷹派的聲音，他本月早些時候在《泰晤士報》上捍衛英國央行的加息行動，稱央行「面臨的選擇是，或者當前造成輕微衰退而令人不快，或者將來造成嚴重衰退而遭人唾棄」。

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