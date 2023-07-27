他說，通脹數據呈連續改善的趨勢，這是令人鼓舞的。而且，這似乎在表明現在是踩下加息剎車的好時機。但他認為，美國的經濟是一台複雜的機器。滯後效應仍然會繼續影響廣泛經濟，而這些效應可能會對未來的通脹趨勢產生重大影響，也有可能扭轉結束加息的局面。

在未來兩個月，聯儲局的決策過程將暫停。市場將可藉此機會消化並篩選大量可能改變聯儲局未來決策進程的信息。

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