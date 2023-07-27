Global X ETFs首席投資官Jon Maier發表最新的市場洞察指出，美國聯邦儲備局最新加息25個基點的決定符合市場普遍預期。現在看來，聯儲局當前的加息周期可能即將結束。可是，他們並沒有把自己逼進絕路，並保留了今年稍後可能再次加息的選擇。這表示他們將保持靈活性，並為任何有機會出現的經濟狀況變化做好準備。
他說，通脹數據呈連續改善的趨勢，這是令人鼓舞的。而且，這似乎在表明現在是踩下加息剎車的好時機。但他認為，美國的經濟是一台複雜的機器。滯後效應仍然會繼續影響廣泛經濟，而這些效應可能會對未來的通脹趨勢產生重大影響，也有可能扭轉結束加息的局面。
在未來兩個月，聯儲局的決策過程將暫停。市場將可藉此機會消化並篩選大量可能改變聯儲局未來決策進程的信息。
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