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Klook復活節海外及本地預訂量急增 藉Workday人工智能技術擴展業務

隨著香港旅遊業強勁復甦以及跨境旅遊全面復常，Klook本港用戶的海外旅遊產品預訂量，在復活節旅遊旺季大幅增加，按年大增8倍，按月升幅亦達60%。同時本地遊熱潮持續，帶動Klook相關業務持續興旺，今年復活節期間的本地活動預訂量按年急增10倍，其中本港用戶佔香港酒店總預訂量的70%。

另外，內地用戶預訂本港活動的數量亦較去年同期躍升10倍，反映大眾的旅遊意欲在疫情放緩後旺盛。

為滿足用戶的旅遊需求並把握所帶動發展機遇，Klook逐步加強招聘力度。Klook 2022年全球員工總人數增加20%至1,300人，並計劃於今年再招聘多200至300名員工。

而因應業務需求增加，Klook採用Workday企業解決方案以應對挑戰，其中包括Workday Human Capital Management（HCM）及Workday Peakon Employee Voice。透過Workday的綜合平台，Klook人才與文化團隊可以利用實時資訊，追蹤及管理招聘流程的各個階段，同時提高入職流程、培訓及文件管理的效率並使有關工作更易於處理。

Klook人才與文化副總裁Cary Shek表示，Workday HCM成為Klook管理人力資源的統一平台，有效將工作流程簡化及自動化。另外，亦能夠透過Peakon聆聽員工需求，隨時了解員工的情緒，並提供具操作性的分析見解。與Workday的合作使Klook能夠更好地將時間用於制訂及實施有效的人才管理及員工參與策略，同時改善不足。

Workday大中華區總經理湛致遠表示，Workday很榮幸為Klook提供企業解決方案及人工智能功能，滿足旅遊業瞬息萬變的需求及建立強大的員工團隊；同時相信Klook已做好準備，透過優化營運、提升員工參與度以及培養歸屬感，能夠把握香港及其他市場旅遊復甦帶來的機遇。

Workday為財務及人力資源企業雲端應用程式供應商，以人工智能和機器學習技術為核心，提供財務管理、人力資源管理、策劃、開支管理及企業分析應用程式，助企業邁向未來工作模式。

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