《華爾街日報》報道，Netflix (美：NFLX)正調整與微軟（美：MSFT）之間的廣告合作的架構，並降低廣告價格以推動相關業務。
Netflix去年與微軟聯手，共同開發低價含廣告的串流訂閱方案。知情人士表示，隨著新的含廣告套餐的吸引力逐步增強，Netflix已經初步討論與其他合作伙伴銷售廣告的問題。Netflix正重新制定與微軟的協議，以降低收入保證，相關條款仍在商討之中。報道指，重新修訂和微軟的協議以及更低的價格，可能會吸引之前一直持觀望態度的新廣告客戶選擇Netflix。
另外報道引述知情人士指，雖然廣告客戶目前必須通過Netflix或微軟購買，但Netflix已經與Trade Desk和康卡斯特(Comcast)的FreeWheel等廣告技術公司進行了初步討論，商討允許它們銷售Netflix的廣告位。微軟的Xandr也將繼續發揮作用，包括提供廣告播放技術。
其他報道
Global X ETFs：美國加息符預期 加息周期或將結束
恒指半日升264點 升穿100天線 創1個月高 科指近4個月高 北水轉流出
七家汽車製造商推美國電動車充電網絡 挑戰Tesla的市場地位
iPhone 15 Pro及Pro Max設操作按鈕 1鍵有9種功能 用戶可自定義操作
港元拆息全線向上 1個月HIBOR升至近16年高 港元升穿7.8創7個月最強