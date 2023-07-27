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Netflix據報調整與微軟合作協議 冀降廣告價格推動業務發展

《華爾街日報》報道，Netflix (美：NFLX)正調整與微軟（美：MSFT）之間的廣告合作的架構，並降低廣告價格以推動相關業務。

Netflix去年與微軟聯手，共同開發低價含廣告的串流訂閱方案。知情人士表示，隨著新的含廣告套餐的吸引力逐步增強，Netflix已經初步討論與其他合作伙伴銷售廣告的問題。Netflix正重新制定與微軟的協議，以降低收入保證，相關條款仍在商討之中。報道指，重新修訂和微軟的協議以及更低的價格，可能會吸引之前一直持觀望態度的新廣告客戶選擇Netflix。

另外報道引述知情人士指，雖然廣告客戶目前必須通過Netflix或微軟購買，但Netflix已經與Trade Desk和康卡斯特(Comcast)的FreeWheel等廣告技術公司進行了初步討論，商討允許它們銷售Netflix的廣告位。微軟的Xandr也將繼續發揮作用，包括提供廣告播放技術。

 

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