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恒指收市升273點 科指5月低位反彈21% 大市成交增29% 北水轉流出

美國如預期加息，預期緊縮周期已近尾聲，美期歐股上升，亞股普遍向上，A股逆市跌，美匯指數下試10天線，人民幣升值幅收窄，港元曾升穿7.8。科指今日高位4357.52點，由5月31日低位3563.99點反彈22.22%，收市報4341點，較低位反彈21.8%，技術上步入牛市。

恒指今早高開136點，高位升320點，低位升117點，高低波幅203點。金融、非必需消費品、通訊服務股推動大市。上升股份比例為39.46%，下跌為23.65%，無升跌為36.88%。

恒指收市升273點或1.41%，報19639點，大市成交金額1135億元，較上日增加29.8%，是7月25日1421.06億元成交後最多；國指升121點或1.86%，報6670點。恒生科技指數收報4341點，升2.9%。

藍籌股成交金額501.94億元，佔大市成交44.22%；科指成份股成交金額288.7億元，佔大市成交25.43%；國指成份股成交金額421.38億元，佔大市成交37.12%。

24隻雙櫃台股，總成交1.7億元人民幣，相當於約1.86億港元，佔大市成交的0.16%。

窩輪及牛熊證成交金額增加20.91%，至124.62億元，佔大市成交10.97%。牛熊證成交金額52.44億元，增加55.51%；窩輪成交金額72.17億元，增加4.08%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。中石化（0386）、藥明生物（2269）、神華（1088） 拖累大市。

藍籌70隻升，10隻下跌，0隻無升跌。碧桂園（2007）升11.81%，收報1.61元，是升幅最大的藍籌，華潤電力（0836）跌2.36%，收報16.58元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，3隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報81元，升33.88%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報132.1元，跌0.68%。

恒指升穿100天線(19579.22點)，續高於250天線(19321.71點)。科指高於主要平均線。

北水南下合計淨流出36.81億元，終止單日流入。南水北上合計淨流入37.47億元人民幣，較上日增加627.41%，連續第3日流入，累計流入232.46億元。

三大指數表現

恒指曾升最多1.66%，是7月25日後最大升幅，當日升幅為4.27%。高見19685.79點，是6月20日19863.86點後最高。今日收市報19639.11點，是6月19日後收市新高，當日報19912.89點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是7月4日。

科指曾升最多3.29%，是7月25日後最大升幅，當日升幅為6.2%。高見4357.52點，是3月31日4360.77點後最高。收市報4341.19點，是2月16日後收市新高，當日報4367.1點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是6月28日。

國指曾升最多2.26%，是7月25日後最大升幅，當日升幅為5.48%。高見6696.89點，是6月20日6758.63點後最高。收市報6670.68點，是6月19日後收市新高，當日報6776.55點。

午後消息股表現

碧桂園（2007）股價漲逾10% 境內債走勢兩極 一急插逾六成兩漲停。收報1.61元，升11.81%。

名創優品（9896）公布股息政策 目標派最少一半經調整淨利潤。創上市新高，見42.3元，收報41.1元，升0.12%。

今早及隔晚消息股表現

歐舒丹（0973）：控股股東不時審閱各股權方案 未有明確計劃。收報23元，升0.88%。

美國加息，銀行股匯控（0005）創52周高，見65元，收報64.95元，升0.46%。中銀香港（2388）收報23.7元，升1.07%。恒生（0011）收報117.1元，升1.47%。渣打集團（2888）收報71.7元，跌0.49%。

本地地產股方面，新世界發展（0017）收報19.44元，升2.32%。新鴻基地產（0016）收報99.05元，升1.64%。長實集團（1113）收報44.7元，升1.13%。恒地（0012）收報23.9元，升2.14%。

多間公司最快今日公業績，績前表現如下，普拉達（1913）收報58.5元，無升跌。汽車之家－Ｓ（2518）收報59.5元，跌0.58%。CEC，INT'L，HOLD（0759）收報0.42元，升1.2%。中華汽車（0026）收報68.85元，升0.81%。中信資源（1205）收報0.395元，升1.28%。國際家居零售（1373）收報2.96元，升1.02%。

福士斥資54億入股小鵬（9868）4.99%股權。收報81元，升33.88%。曾升最多34.63%，是2022年3月16日後最大升幅，當日升幅為39.04%。今曾高見81.45元，是2022年8月23日83.85元後最高。收市報81元，是2022年8月23日後收市新高，當日報82.95元。

港交所（0388）行政總裁歐冠昇：惡劣天氣下維持港股交易仍在研究中，未有時間表。港交所所與印尼證券交易所簽署合作備忘錄。收報308元，升1.32%。

五菱汽車（0305）發盈喜，料中期轉賺100萬人幣。收報0.73元，升2.82%。

中匯集團（0382）：有信心達到年收入19億人幣目標。收報2.39元，升3.91%。

騰訊科技深圳公司新增房地產業務，騰訊（0700）否認進軍房地產。收報343.8元，升0.82%。

IFR：長城汽車（2333）投資的毫末智行考慮進行香港IPO。收報10.02元，升5.14%。

內地7月網遊版號清單，缺網易（9999），騰訊間接入圍，心動（2400）上榜。網易收報170.5元，升1.85%。心動（2400）收報17.96元，升4.91%。

ASMPT（0522）黃梓达：熱壓焊接技術將成強大武器。收報74.2元，跌6.78%。

港燈（2638）8月燃料調整費繼續下調，今年內有望續回落。收報4.87元，升1.46%。

破頂股表現

破頂股包括，三一國際（0631）創上市新高，見13.08元，收報12.68元，跌0.78%；海信家電（0921）創上市新高，見21.85元，收報21.2元，升1.92%；飛思達科技（1782）創上市新高，見10.3元，收報9.15元，跌8.5%；中慶股份（1855）創上市新高，見24.35元，收報22.6元，跌3%；馬可數字科技（1942）創上市新高，見98.65元，收報97元，升2.05%；譽燊豐控股（2132）創上市新高，見0.455元，收報0.44元，跌1.12%；滄港鐵路（2169）創上市新高，見6.95元，收報6.92元，升2.98%；名創優品（9896）創上市新高，見42.3元，收報41.1元，升0.12%；恒生銀行（80011）創上市新高，見107.6元，收報107.3元，升1.42%；吉利汽車（80175）創上市新高，見10元，收報9.99元，升8.47%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見11.4元，收報11.38元，升0.35%；快手-W（81024）創上市新高，見58.6元，收報58.6元，升1.21%；小米集團-W（81810）創上市新高，見11.08元，收報10.98元，升4.97%；安踏體育（82020）創上市新高，見80.6元，收報80.45元，升2.35%；中國平安（82318）創上市新高，見49.45元，收報49.15元，升2.4%；長城汽車（82333）創上市新高，見9.4元，收報9.13元，升4.22%；美團-W（83690）創上市新高，見125.9元，收報125.2元，升1.21%；阿里巴巴-SW（89988）創上市新高，見87.6元，收報87.35元，升1.57%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1073.25元，收報1073.25元，升0.01%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1037.7元，收報1037.7元，升0.05%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見531.35元，收報531.35元，升0.02%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見112.6元，收報112.6元，升0.09%；藥師幫（9885）創上市新高，見49.8元，收報49.45元，升6%；新東方（9901）創52周高，見41.9元，收報41.15元，升3.39%；中國天化工（0362）創52周高，見0.64元，收報0.64元，升18.52%。

破頂指數成份股包括，理想（2015）創52周高，見157.3元，收報152.9元，升2.69%；比亞迪電子（0285）創52周高，見29.85元，收報29.15元，升1.92%；匯控（0005）創52周高，見65元，收報64.95元，升0.46%。

破底股方面

20隻股份創上市新低，其中十隻包括，銀城國際（1902）低見0.085元，收報0.089元，無升跌；青島控股（0499）低見0.113元，收報0.127元，升8.55%；神話世界（0582）低見0.07元，收報0.074元，跌2.63%；豐盛控股（0607）低見0.035元，收報0.035元，跌7.89%；錦勝集團（控股）（0794）低見0.225元，收報0.225元，跌2.6%；前海健康（0911）低見0.041元，收報0.045元，無升跌；蓮和醫療（0928）低見0.043元，收報0.043元，跌4.44%；志道國際（1220）低見0.021元，收報0.023元，無升跌；諾發集團（1360）低見0.014元，收報0.015元，跌6.25%；偉能集團（1608）低見0.26元，收報0.275元，無升跌。

56隻股份創52周低，其中十隻包括，龍源電力（0916）低見7.37元，收報7.44元，跌0.67%；港通控股（0032）低見8.15元，收報8.15元，無升跌；渝太地產（0075）低見0.4元，收報0.4元，無升跌；潤中國際控股（0202）低見0.14元，收報0.149元，跌0.67%；博富臨置業（0225）低見7.38元，收報7.38元，跌1.86%；太興置業（0277）低見2.9元，收報2.9元，無升跌；世紀城市國際（0355）低見0.241元，收報0.247元，無升跌；PALADIN（0495）低見0.044元，收報0.056元，無升跌；錦藝集團控股（0565）低見0.148元，收報0.148元，跌1.33%；豐德麗控股（0571）低見0.23元，收報0.23元，跌8%。

異動股

上升異動股，包括，梁志天設計集團（2262）收報0.166元，升100%；奇士達（6918）收報0.62元，升74.65%；金慧科技（8295）收報0.047元，升56.67%；小鵬（9868）收報81元，升33.88%；恆宇集團（2448）收報0.235元，升32.77%；天利控股集團（0117）收報0.47元，升30.56%；拉近網娛（8172）收報0.064元，升28%；中木國際（1822）收報0.088元，升27.54%；亮晴控股（8603）收報0.48元，升26.32%。

下跌異動股，包括，帝國金融集團（8029）見52周低0.061元，收報0.071元，跌27.55%；江山控股（0295）收報0.058元，跌26.58%；威訊控股（1087）收報0.375元，跌17.58%；象興國際（1732）收報0.33元，跌16.46%；中國投融資（1226）收報0.42元，跌15.15%；中國基礎能源（8117）收報0.068元，跌15%；興證國際（6058）收報0.152元，跌14.61%；HSSP INTL（3626）收報0.41元，跌14.58%；精英匯集團（1775）見52周低0.315元，收報0.315元，跌13.7%；ISP GLOBAL（8487）見52周低0.146元，收報0.146元，跌13.1%。

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