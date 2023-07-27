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北海康成研納斯達克或其他市場上市 料今年研發費用增加

從事罕見病藥物研發的生物醫藥公司北海康成（1228），因應持續就旗下多項產品進入不同的研發階段，並且正在開發基因治療產品，董事長兼首席執行官薛群表示，除了在提高產出率及效率下，同時將研發成本降低，亦在未來融資方面，視乎市場情況，物色到包括美國納斯達克市場等融資渠道的空間。首席財務總監Glenn Hassan亦補充，未來一年的研發費用會較往年增加，但是亦爭取在2027年實現收支平衡的目標。

薛群指出，集團去年已經實現產品商業化，已經透過銷售針對黏多糖貯積症II型的海芮思及適用於陽性乳腺癌的Nerlynx等錄得約8000萬元人民幣銷售，亦在大中華區建立銷售團隊。另集團旗下適用於阿拉傑裡綜合症（ALGS）的CAN108即邁芮倍，則獲內地國家藥品監督管理局批准上市。他預期，完成所有程序後，邁芮倍有望在今年底、明年初上市。由於該款產品適用於ALGS兼肝膽的三種症狀，料在內地市場，可以在未來5至7年實現銷售峰值2億至2.5億美元。

此外，薛群還指，集團亦在推進基因治療的產品開發及國際化發展，目前有3個臨床項目，料5年之後可望爭取內地藥監批准，在工藝成本方面無疑較高，但是若能夠提高產出率及效率，便可相應降低研發成本。另在用於治療陣發性睡眠性血紅蛋白尿症（PNH)的CAN106的研發方面，則已經取得內地及新加坡藥監當局認證，因些料成藥的機會高逾九成。同時亦會在美國開展研發，既擴大自身研發團隊，亦會跟美國大學機構，具先進基礎的醫藥公司合作。他冀，在多過一、兩年，可以實現將產品輸出，實現licensing out（即轉授或授權許可）收入模式。

同時，因應他們需要進行多項產品的臨床研發項目，他們有考慮進一步開發融資渠道。他們留意到，有若干海外投資者基於複雜情況而未有經香港市場繼續投資，因此他們亦需要接觸香港的零售投資者。

Glenn Hassan不諱言，集團股份成交及價格受壓，他們亦會考慮到包括納斯達克在內的市場上市，但是具體視乎市場情況，因此沒有時間表。投資者關係總監謝琨亦補充，明白到零售投資者對他們的行業不易理解，但是隨著環境改變，冀情況改善。

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