沙特央行行長Ayman Alsayari 及余偉文一同在位於利雅得的沙特央行總部簽署諒解備忘錄，推動金融創新與金融科技方面的知識共享，並主要聚焦於新趨勢、最佳做法、監管事項，以及政策與法規。諒解備忘錄亦會加快在各個相關金融科技領域的合作。雙方亦借此機會分享在研究與創新方面的經驗，重點範疇包括監管科技、代幣化及支付基建等方面的最新發展。

金管局代表團到訪沙特央行亦促進雙方一直就不同領域的討論，包括有關貨幣政策架構與可持續金融的經驗分享。

Ayman Alsayari表示，沙特阿拉伯的金融業正不斷壯大，每年都有新企業加入，亦有新服務與創新項目面世，為多元化的沙特經濟提供支持。隨着沙特王國發展成為環球金融科技樞紐，他們與其他發展中的樞紐建立聯繫變得更加重要。金管局長久以來都是沙特央行的合作夥伴，並且致力帶領創新發展。諒解備忘錄將促進雙方關係持續發展，保持優勢，迎向未來，並加強雙方就共同關注事項的應對能力。

金管局總裁余偉文表示，沙特與香港之間在經濟與貿易、可持續發展、金融及金融科技等領域有很大的合作空間。尤其諒解備忘錄將進一步促進沙特央行與金管局在金融創新與金融科技的協作與資訊及專門知識的交流。金管局衷心期望與沙特央行緊密合作，推動中東與亞洲在投資及金融市場方面的互聯互通。

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