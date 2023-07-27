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中信資源上半年盈利跌57% 不派息

中信資源（1205）公布至6月底止中期業績，盈利跌57.1%至3.83億元，不派息，盈利下跌主要因為相比於去年同期，原油平均售價大幅下跌且集團所售商品價格疲軟，以及應佔一間聯營公司的溢利大幅減少。期內實現營業收入約20.4億元，跌36.7%，主要受大宗商品價格下降和鋼材貿易業務停止的影響。

上半年集團油氣業務實現作業產量874萬桶，權益產量467.2萬桶，分別比上年同期下降1.9%和2.8%，油氣業務實現營業收入約7.3億元，按年下降約23.2%。集團積極推動非油氣業務團隊參與波特蘭鋁廠、CMJV煤礦專案的管理工作和股東事務，期內非油氣業務實現歸母淨利潤6594.2萬元，下降約83.4%。

展望下半年，集團指出，美國加息已進入後期，經濟衰退跡象不顯著，世界主要經濟體穩步增長，為需求端帶來一定希望；中國經濟恢復有利於全球供應鏈、產業鏈的穩定，大宗商品價格沒有進一步下跌的基礎，產油國組織的主動減產預期將對油價形成支持。

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