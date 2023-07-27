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凱升向母公司旗下菲律賓渡假村項目提供逾20億元融資

LET Group（1383）為免延付2020年及2022年可換股債券到期利息，可能影響到旗下菲律賓綜合渡假村項目所獲的中興銀行36億元批出貸款融資及其他有意參與的投資者，因此訂立重組可換股債券協議。根據新安排，LET Group間接持股69.66%的子公司凱升控股（0102）旗下公司，將認購菲律賓綜合渡假村項目所屬的Suntrust之總值19.3億元的8年期新零息可換股債券，取代原有兩筆可換股債券，兼向Suntrust提供1.55億元10年期年息6厘的貸款，總值達20.85億元。

同時凱升亦豁免Suntrust支付到期的3770萬元債息，但新可換股債券則訂罰息條款，年息達8厘，換股價為1.1披索，較市價有29.41%溢價。至於貸款部份的罰息條款，同為年息8厘。

凱升旗下公司亦與Suntrust雙方另訂立擔保協議，據此可轉讓新的可換股債券、貸款協議及已作第一押記的Suntrust股份，及提升凱升對有關菲律賓項目的資本承諾。整個項目的建設成本82.5億元，Suntrust已為此籌集38.05億元資金，並已作出4.61億美元投資。

凱升估計，有關重組可增加了於菲律賓項目最終開業時，其於Suntrust投資的預期長期價值及回報，以及凱升集團於Suntrust的潛在股權，潛在換股股份數量增加約75%。LET Group及凱升據此在Suntrust的持股量，會由目前的51%，提高至最多83%或86.4%。

LET Group及凱升今日股價分別收報0.154元及0.147元，分別升1.3%及跌1.3%。

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