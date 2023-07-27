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Prada上半年多賺62% 日本銷售升幅最大

奢侈品集團Prada（1913）公布，截至今年六月底的半年按年多賺62.09%，達3.05億歐元（下同），略優於市場預期的2.93億元，每股盈利0.119元，上半年不派息。集團上半年淨收益為22.32億元，按年增17.43%，經調整EBIT為4.91億元，EBIT率為22%，集團上半年毛利率80.3%，按年升2.6個百分點。

集團指，毛利率增長主要驅動因素乃平均價格上升、分銷渠道的銷售組合優化及生產費用承擔增加，加上通脹壓力減弱。經營開支共13.02億元，較2022年增加1.293億元，當中計及2600萬元的非經常性開支。增加乃主要由於銷售增加導致可變成本上升、宣傳活動增多、人員開支及其他一般及行政成本增加。

集團指，上半年淨收益若按固定匯率計按年增20.5%，所有產品類別的零售銷售均錄得雙位數增長。上半年，所有地區除美洲外，按固定匯率計均錄得雙位數增長，當中日本升49.2%，亞太區升25.3%，歐洲升24.2%，中東升13.5%，美洲跌1%。

集團指，Prada零售銷售淨額於上半年增加17.7%，第二季度的增長率為14.7%，較第一季度的21.1%更為溫和及穩健，處於較高的比較基礎上。

Miu Miu的零售銷售淨額於上半年錄得增長50.1%，第二季度進一步加速增長，增幅達57.3%，而第一季度增41.9%，乃得益於中國及亞洲的品牌曝光度提高，以及受所有市場及所有產品類別的增長所推動，部分原因是正在進行的零售改造計劃。

按品牌劃分，Prada的收益淨額為18.804億元，Miu Miu為3.266億元，Church’s為1550萬元，而其他品牌為980萬元。

截至上半年，集團直營店為603間，較去年減少9間，特許經營店28間，較去年底增加2間。集團指，上半年繼續投資於零售網絡升級並完成了大約70個翻新項目，有助提升門店內客戶的體驗以及提高生產力。

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