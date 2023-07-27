內地領先的汽車消費者在線服務平台汽車之家（2518）公布第二季度業績。第二季度淨收入18.33億元（人民幣、下同），按年增長5.78%；當中媒體服務、線索服務及在線營銷分別佔5.32億元、7.59億元及5.41億元。歸屬於股東之淨利潤為4.91億元，按年亦增長16.01%。按非美國通用會計準則計，經調整利潤為5.69億元，按年增長20.6%。
該集團的在線營銷收入按年增長20.4%，較其他部門增幅為高，據其在通告內解釋，這與旗下的天天拍車和數據產品的貢獻增加有關。主席兼首席執行官龍泉表示，6月中旬，他們積極響應國家「新能源汽車下鄉」政策，推出國內首款大篷車式全息艙，充分利用其可移動的特性為低線城市消費者提供更全面的新能源汽車信息，助力新能源汽車品牌深入下沉市場。同時，他們還在海南省海口市推出首家汽車之家能源空間站加盟店，標誌著這一新零售加盟模式在全國範圍內全面擴張的開端。基於GPT模型，他們亦開發了兩款決策輔助產品，為用戶和客戶提供更高效的服務。
首席財務官曾岩補充，展望2023年，他們將繼續圍繞新能源和人工智能兩大行業趨勢，不斷創新，為用戶和客戶帶來卓越的產品和服務。截至6月底，集團手持現金及現金等價物、短期投資總額為233.4億元；來自經營活動的現金流量淨額為5.22億元。截至7月21日，該集團已回購469.73著股美國存託股，總金額約為1.41億美元。
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