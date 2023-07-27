經營「JHC」日本城等品牌的日用品零售股國際家居零售（1373）公布，截至今年4月底的全年少賺17.8%至近1.816億港元（下同）每股基本盈利為0.253元。集團為慶祝上市十週年，派末期股息每股0.08元及特別股息每股0.02元，合計共0.1元。2022年末期息為0.12元，按此計減少至少16.66%。若計及中期派付的0.12元股息，則全年股息0.22元，仍按年減少17.6%。
集團指，截至2023年4月的財年收入為歷來第二高，達28.26億元，按年跌3.24%，是因第五波疫情期間抗疫物資需求激增，按年高基數下跌。全年毛利率上升至46.4%，按年增0.7個百分點，進一步增強財務表現。
集團指，在香港、新加坡及澳門三大市場的業務均持續錄得盈利，集團截至4月底總門店數為384間，按年淨增加3間。當中本港淨增加1間直接管理店舖，至321間﹔新加坡亦增加1間直接管理店舖，至47間﹔澳門則維持9間直接管理店舖﹔海外特許店則淨增1間至7間。截至4月底財年的總僱員成本為4.22億元，按年增加3.97%。
按地點計，集團指在香港的零售業務收入24.86億元，錄得 4.5%實質增長，香港仍然是主要市場，佔集團總收入的 88%，按年跌1.3個百分點﹔澳門收入按年增9.3%至5087.8萬元，增長主要是由食品和飲料以及個人護理產品銷量的增長推動﹔新加坡業務收入增加8.9%至2.89億元。
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