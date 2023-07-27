moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

日本城母企全年盈利跌18% 末期息連特別息派0.1元

經營「JHC」日本城等品牌的日用品零售股國際家居零售（1373）公布，截至今年4月底的全年少賺17.8%至近1.816億港元（下同）每股基本盈利為0.253元。集團為慶祝上市十週年，派末期股息每股0.08元及特別股息每股0.02元，合計共0.1元。2022年末期息為0.12元，按此計減少至少16.66%。若計及中期派付的0.12元股息，則全年股息0.22元，仍按年減少17.6%。

集團指，截至2023年4月的財年收入為歷來第二高，達28.26億元，按年跌3.24%，是因第五波疫情期間抗疫物資需求激增，按年高基數下跌。全年毛利率上升至46.4%，按年增0.7個百分點，進一步增強財務表現。 

集團指，在香港、新加坡及澳門三大市場的業務均持續錄得盈利，集團截至4月底總門店數為384間，按年淨增加3間。當中本港淨增加1間直接管理店舖，至321間﹔新加坡亦增加1間直接管理店舖，至47間﹔澳門則維持9間直接管理店舖﹔海外特許店則淨增1間至7間。截至4月底財年的總僱員成本為4.22億元，按年增加3.97%。

按地點計，集團指在香港的零售業務收入24.86億元，錄得 4.5%實質增長，香港仍然是主要市場，佔集團總收入的 88%，按年跌1.3個百分點﹔澳門收入按年增9.3%至5087.8萬元，增長主要是由食品和飲料以及個人護理產品銷量的增長推動﹔新加坡業務收入增加8.9%至2.89億元。

其他報道

汽車之家第二季淨利潤4.91億元人幣  按年增長16%

珩灣科技上半年多賺兩成 中期息增至7.01仙

周黑鴨發盈喜 料上半年賺最多1.1億人幣

Prada上半年多賺62% 日本銷售升幅最大

凱升向母公司旗下菲律賓渡假村項目提供逾20億元融資

中信資源上半年盈利跌57% 不派息

富途：料今年有30萬人認購銀債 或與去年最高派21手相若

金發局：粗略估計金融保險業現時大約缺4000至5000人

渣打上調最優惠利率0.125厘至6.125厘

David Webb增持震雄首突破7%

金管局與沙特央行舉行雙邊會議 研互聯互通等合作

睿峰兩日沽兩伙套現2400萬 2房呎售逾2.6萬

恒生上調最優惠利率至5.875厘

北海康成研納斯達克或其他市場上市 料今年研發費用增加

中銀香港上調最優惠利率0.125厘至5.875厘

全日沽空金額186億 比率16% 恒生中國企業沽空金額最多

恒指收市升273點 科指5月低位反彈21% 大市成交增29% 北水轉流出

Zara創辦人退休後投資地產 去年其房地產投資組合升值243億元

Netflix據報調整與微軟合作協議 冀降廣告價格推動業務發展

內地6月末銀行業不良貸款餘額4萬億人幣 不良率1.68%

Global X ETFs：美國加息符預期 加息周期或將結束

屈臣氏與Kenvue、歐萊雅和寶潔合作 推動可持續發展

英國財政部長顧問 據稱憂央行過度加息