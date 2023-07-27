集團全年毛利為6.4億元，按年跌5.75%。毛利率為38.03%，按年升4個百分點。集團零售業務收益16.2億元，按年跌約15.3%。集團指通關後本港生活逐漸復常，市民交際聚會以及外出用膳大增，導致集團零售業務的糧食類商品錄得相對明顯的跌幅。

而且，即使商品於疫情期間市場需求增加，但集圑從未於疫情期間大幅加價。加上，糧食類商品毛利較低，故毛利下降。但毛利水平相對較高的商品類別銷量穩定，使其零售業務毛利率改善至39.3%，同比增加4.1個百分點，足以抵銷零售業務分部收益下降15.3%的大部分影響。

集圑表示全球以至香港仍充斥著眾多不明朗因素，增加經營難度，但可透過供應商網絡，利用遍佈全球的供應商令集團能分散若單一地區出現供應問題的影響。另外，採購團隊積極引入新產品。分店網絡方面，由於消費市場仍然受困於整體經濟環境，暫未有訂立大型的擴充計劃，但仍於新型屋邨及屋苑附近尋找理想舖位。截至4月底，759阿信屋總分店數目為166間、按年淨減少6間。