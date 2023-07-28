摩根士丹利全球投資辦公室的Mike Loewengart認為，「聯儲局一直不願排除繼續加息的可能性，如果今天的數據有任何指向意義的話，那就是聯儲局可能要多等待一段時間才能放心發出緊縮周期結束的信號，就目前而言，經濟指標仍然預示著軟著陸」。

道瓊斯工業平均指數收跌237點，跌幅0.67%，報35282點。標普500指數收跌29點，跌幅0.65%，報4537點。納斯達克綜合指數收跌77點，或0.55%，報14050點。

Honeywell跌5.69%，報196.41美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累78點，而麥當勞升1.18%，報295.19元，貢獻道指22點。

科技股方面，蘋果收市報193.22元，跌0.65%，谷歌母公司Alphabet收市報129.4元，升0.1%，亞馬遜收市報128.25元，升0.07%，Facebook收市報311.71元，升4.4%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.35%，報471點。德國DAX指數收漲1.71%，報16406點；法國CAC 40指數漲2.06%，報7465點；英國富時100指數收漲0.21%，報7692點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.29%，報7300點。

美國2年期債息曾高見4.9513厘，是7月10日4.9526厘後最高。收報4.9284厘，是7月7日後收市新高，當日報4.9459厘。

美國10年期債息曾升最多4.02%，是6月29日後最大升幅，當日升幅為4.26%。高見4.0222厘，是7月10日4.0879厘後最高。收報3.9982厘，是7月7日後收市新高，當日報4.0616厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至92.061基點，是7月14日86.243基點後最窄。收報93.449基點，是7月13日後收市最窄。連續3日收窄，累計11.642基點，對上一次連升3日是7月6日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至141.757基點，是7月11日141.279基點後最窄。收市報144.222基點，是7月10日後收市最窄。

道指曾跌最多0.85%，是7月6日後最大跌幅，當日跌幅為1.51%。低見35216.58點，是7月21日35186.05點後最低。收市報35282.72點，是7月21日後收市新低，當日報35227.69點。

標指曾跌最多0.84%，是7月6日後最大跌幅，當日跌幅為1.39%。低見4528.56點，是7月20日4527.56點後最低。收市報4537.41點，是7月21日後收市新低，當日報4536.34點。連跌2日，累計跌30.05點，對上一次連跌2日是7月6日。

納指曾跌最多0.85%，是7月20日後最大跌幅，當日跌幅為2.28%。低見14006.92點，是7月24日13997.13點後最低。收市報14050.11點，是7月21日後收市新低，當日報14032.81點。連跌2日，累計跌94.45點，對上一次連跌2日是7月21日。

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