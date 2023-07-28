個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.5%，折合報338.63元；阿里巴巴（9988）跌2.48%，折合報93.08元；美團（3690）升2.18%，折合報133.62元；匯控（0005）跌0.96%，折合報64.32元；建行（0939）跌1.41%，折合報4.36元。

道期現升0.028%；標期現升0.09%；納期現升0.18%。日本東證指數現跌0.91%；韓國KOSPI指數現跌0.17%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.79%。

VIX指數隔晚升9.24%或1.22點，報14.41點。

紐油現跌0.62%或0.5美元，報79.59美元；布油現跌0.7%或0.58美元，報83.65美元；金價現升0.07%或1.38美元，報1947.38美元；LME 銅期貨隔晚跌0.56%或48.5美元，報8569美元。美國10年期債息現跌0.15%或0.006厘，報3.9922厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括：匯賢產業信託（87001）、和記電訊香港（0215）、康橋悅（2205）、世茂集團（0813）、渣打集團（2888）、海鑫集團（1850）、悅達國際控股（0629）。

恒大汽車（0708）今復牌，擬集資5億美元。

阿信屋母公司CEC國際（0759）全年多賺25%。

日本城母企國際家居零售（1373）全年盈利跌18%，末期息連特別息派0.1元。

汽車之家（2518）第二季淨利潤4.91億元人幣， 按年增長16%。

珩灣科技（1523）上半年多賺兩成，中期息增至7.01仙。

周黑鴨（1458）發盈喜，料上半年賺最多1.1億人幣。

Prada（1913）上半年多賺62%，日本銷售升幅最大。

凱升（1383）向母公司旗下菲律賓渡假村項目提供逾20億元融資。

中信資源（1205）上半年盈利跌57%，不派息。

David Webb增持震雄（0057）首突破7%。

北海康成（1228）研納斯達克或其他市場上市，料今年研發費用增加。

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