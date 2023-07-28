恒指今早低開220點或1.13%，報19418點，大市成交金額14億元；國指今早低開73點或1.1%，報6597點。恒生科技指數開市報4278點，跌1.44%。金融、非必需消費品、通訊服務、信息技術股推低大市。全市上升股份比例為2.5%，下跌為10.46%，無升跌為87.03%。