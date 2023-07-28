恒指今早低開220點或1.13%，報19418點，大市成交金額14億元；國指今早低開73點或1.1%，報6597點。恒生科技指數開市報4278點，跌1.44%。金融、非必需消費品、通訊服務、信息技術股推低大市。全市上升股份比例為2.5%，下跌為10.46%，無升跌為87.03%。
匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。中海油（0883）、恒安（1044）、恒安（1044）貢獻恒指較多。
藍籌1隻升，64隻下跌，15隻無升跌。中海油（0883）升0.32%，報12.42元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌4.66%，報25.55元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股0隻升，26隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是騰訊（0700）開市報343.8元，無升跌；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報126.6元，跌4.16%。
恒指低於100天線(19567.2點)，下試250天線(19316.94點)。科指高於主要平均線。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，匯賢產業信託（87001）無成交。和記電訊香港（0215）開市報1.25元，無升跌。康橋悅（2205）停牌。世茂集團（0813）停牌。渣打集團（2888）開市報71.7元，無升跌。海鑫集團（1850）無成交，報1.85元。悅達國際控股（0629）無成交，報0.139元。
恒大汽車（0708）今復牌，擬集資5億美元。見52周低1.01元，開市報1.01元，跌68.44%。
阿信屋母公司CEC國際（0759）全年多賺25%。無成交，報0.42元。
日本城母企國際家居零售（1373）全年盈利跌18%，末期息連特別息派0.1元。開市報2.78元，跌6.08%。
汽車之家（2518）第二季淨利潤4.91億元人幣， 按年增長16%。開市報60.6元，升1.85%。
珩灣科技（1523）上半年多賺兩成，中期息增至7.01仙。開市報2.41元，升2.12%。
周黑鴨（1458）發盈喜，料上半年賺最多1.1億人幣。開市報3.37元，升6.31%。
Prada（1913）上半年多賺62%，日本銷售升幅最大。開市報57.85元，跌1.11%。
凱升（1383）向母公司旗下菲律賓渡假村項目提供逾20億元融資。無成交，報0.154元。
中信資源（1205）上半年盈利跌57%，不派息。開市報0.385元，跌2.53%。
David Webb增持震雄（0057）首突破7%。無成交，報1.65元。
北海康成（1228）研納斯達克或其他市場上市，料今年研發費用增加。無成交，報1.65元。
破頂股包括，寶沙發展（1069）創52周高，見1.51元，開市報1.51元，升51%。
1隻股份創上市新低，包括浙商銀行（2016）低見2.26元，開市報2.26元，跌2.59%。
創52周低，其中包括，中升（0881）低見25.55元，開市報25.55元，跌4.66%；恒大汽車（0708）低見1.01元，開市報1.01元，跌68.44%；中升控股（0881）低見25.55元，開市報25.55元，跌4.66%。
異動股
上升異動股，包括，寶沙發展（1069）創52周高，見1.51元，開市報1.51元，升51%；透雲生物（1332）開市報0.64元，升14.29%；子不語（2420）開市報3.2元，升8.47%；安碩恒生科技－Ｕ（9067）開市報1.26元，升7.88%；正商實業（0185）開市報0.69元，升7.81%；正利控股（3728）開市報0.095元，升6.74%；周黑鴨（1458）開市報3.37元，升6.31%；惠陶集團（8238）創52周高，見2.99元，開市報2.99元，升4.91%；大唐潼金（8299）開市報0.114元，升4.59%；先聲藥業（2096）開市報8.02元，升4.56%。
下跌異動股，包括，恒大汽車（0708）見52周低1.01元，開市報1.01元，跌68.44%；亞洲雜貨（8413）開市報0.116元，跌8.66%；國際家居零售（1373）開市報2.78元，跌6.08%；WKK INTL (HOLD)（0532）開市報0.55元，跌5.17%；王朝酒業（0828）開市報0.232元，跌4.92%；中升（0881）見52周低25.55元，開市報25.55元，跌4.66%；彩客新能源（1986）開市報1.24元，跌4.62%。
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