彭博社引述消息報道，法國檢方正在調查一些涉嫌與中國和俄羅斯等外國勢力分享關鍵半導體技術的本國和中國公民。
報道引述消息指，有四人面臨起訴，其中兩人因涉嫌與外國勢力分享文件、從而可能損害法國國家利益被通緝。調查對象被懷疑從事非法出口、刑事共謀、偽造和濫用公司資產等活動。
巴黎人報早前報道稱，調查目標是法國半導體公司Ommic SAS的高管。該公司已在5月被美國的Macom Technology Solutions Holdings Inc.收購。另，一名中國商人通過一家法國投資基金買下了Ommic公司94%的股份，以向中國和俄羅斯轉讓技術。
法國工業部長Roland Lescure稱，疑犯已被制止且目前正接受調查，「當政府就工業間諜行為的風險發出呼籲和警告時，不是在演鐵金剛(James Bond)」，「經濟戰是存在的，而法國有打贏它的手段」。他沒有提供任何有關疑罪或調查對象的細節。
Ommic的技術包括應用於武器等很多領域、能比其他晶片在更高的頻率、功率和溫度下使用的氮化鎵晶片。報道稱，儘管歐盟在俄羅斯吞併克里米亞後對用於軍事目的的技術實施了出口限制，但Ommic仍實施了一項複雜的計劃向俄羅斯轉移設備。
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