報道引述消息指，有四人面臨起訴，其中兩人因涉嫌與外國勢力分享文件、從而可能損害法國國家利益被通緝。調查對象被懷疑從事非法出口、刑事共謀、偽造和濫用公司資產等活動。

巴黎人報早前報道稱，調查目標是法國半導體公司Ommic SAS的高管。該公司已在5月被美國的Macom Technology Solutions Holdings Inc.收購。另，一名中國商人通過一家法國投資基金買下了Ommic公司94%的股份，以向中國和俄羅斯轉讓技術。

法國工業部長Roland Lescure稱，疑犯已被制止且目前正接受調查，「當政府就工業間諜行為的風險發出呼籲和警告時，不是在演鐵金剛(James Bond)」，「經濟戰是存在的，而法國有打贏它的手段」。他沒有提供任何有關疑罪或調查對象的細節。

Ommic的技術包括應用於武器等很多領域、能比其他晶片在更高的頻率、功率和溫度下使用的氮化鎵晶片。報道稱，儘管歐盟在俄羅斯吞併克里米亞後對用於軍事目的的技術實施了出口限制，但Ommic仍實施了一項複雜的計劃向俄羅斯轉移設備。

其他報道

Intel第三季收入展望勝預期 收市後時段升7%

傳美國拒李家超出席APEC 政府：美方應履行東道主責任

金管局通過貼現窗口投放流動性 創近兩周最多

意大利總理：考慮退出「一帶一路」 拜登完全信任

大摩：對冲基金趁反彈拋售中國股票

傳炒近40名IT合約工 合和中心半層丟空 友邦：續投資TDA 對港長期承諾不動搖

恒指低開220點 科指跌1.4% 恒汽復牌跌68%

匯控：回購經已完成

保證5厘銀債今起認購 一文睇清銀行券商搶客優惠

港股ADR跌303點 夜期低水292點 美期亞股升 渣打等業績

美國GDP勝預期 憂緊縮周期延後結束 道指終止13連升 跌237點

北水增持國美 減持盈富