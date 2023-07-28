港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升3日，升2.13點子至5.27119%，是2007年10月18日後最高，當日報5.53643%。對上一次連升3日是2023年7月19日，當日拆息報5.09762%。
港元現報7.8032元貶值7點子，曾貶值最多35點子，報7.806元，亦曾升值最多23點子，報7.8002元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌1.42點子至5.22667%；1星期HIBOR升1.35點子至5.30262%；2星期HIBOR升1.42點子至5.30405%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.14點子至5.28268%；6個月期HIBOR升0.35點子至5.29488%；12個月期HIBOR升4.1點子至5.43863%。
美元指數現報101.679貶值0.094點或0.09%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43185%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.3036%，終止連續3日擴闊，利差是7月24日後最窄，當日差距為-0.2788%。
對上一次終止連續3日擴闊，是7月18日，當日利差報-0.3406%。
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