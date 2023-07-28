證券時報報道稱，對於「活躍資本市場」，某券商首席經濟學家表示目前市場上討論較多是進一步降低印花稅和A股T+0交易機制。消息推高內地券商股。

恒指今早低開220點，高位升194點，低位跌257點，高低波幅452點。通訊服務、非必需消費品、信息技術股推動大市。全市上升股份比例為28.88%，下跌為20.84%，無升跌為50.26%。

恒指半日升175點或0.89%，報19814點，大市成交金額632億元；國指升101點或1.53%，報6772點。恒生科技指數收報4434點，升2.16%。

藍籌股成交金額241.29億元，佔大市成交38.17%；科指成份股成交金額139.16億元，佔大市成交22.01%；國指成份股成交金額208.05億元，佔大市成交32.91%。

24隻雙櫃台股，總成交0.9億元人民幣，相當於約0.98億港元，佔大市成交的0.15%。

窩輪及牛熊證成交金額減少17.11%，至103.28億元，佔大市成交16.32%。牛熊證成交金額35.6億元，減少32.09%；窩輪成交金額67.67億元，減少6.23%。

騰訊（0700）、美團（3690）、建行（0939）貢獻恒指較多。匯控（0005）、友邦（1299）、中移動（0941）拖累大市。

藍籌61隻升，16隻下跌，3隻無升跌。龍湖（0960）升7.26%，收報20.25元，是升幅最大的藍籌，紫金礦業（2899）跌1.5%，收報13.12元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報12.9元，升7.68%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）收報95.8元，升0.37%。

恒指升穿100天線(19571.17點)。科指續高於主要平均線。

北水南下合計淨流入27.81億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入71.14億元人民幣，較上日增加89.85%，連續第4日流入，累計流入303.6億元。

三大指數表現

恒指曾升最多0.99%，高見19834.1點，是6月20日19863.86點後最高。連升2日，累計升449.62點，對上一次連升2日是7月11日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是4月18日。

科指曾升最多2.43%，高見4446.59點，是2月16日4474.15點後最高。連升2日，累計升216.1點，對上一次連升2日是7月11日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是1月20日。

國指曾升最多1.65%，高見6780.69點，是6月19日6822.51點後最高。連升2日，累計升223.39點，對上一次連升2日是7月11日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是7月13日。

內媒稱市場討進一步降低印花稅和A股T+0交易機制，中資券商抽升，中金（3908）收報16.32元，升8.8%。海通證券（6837）收報5.38元，升4.67%。中信証券（6030）收報16.2元，升6.86%。華泰證券（6886）收報10.72元，升4.28%。中國銀河（6881）收報4.51元，升7.38%。光大證券（6178）收報6.04元，升7.28%。招商證券（6099）收報7.89元，升3.54%。廣發証券（1776）收報11.9元，升5.68%。國泰君安（2611）收報9.88元，升4%。

住建部：要進一步落實個人住房貸款政策措施。內房股中海外（0688）收報18.36元，升0.99%。龍湖（0960）收報20.25元，升7.26%。潤地（1109）收報36.45元，升2.1%。碧桂園（2007）收報1.68元，升4.35%。

內地要求科企提供最成功的初創投資案例 美團（3690）倒升。收報140.1元，升2.56%。騰訊（0700）收報349.6元，升1.69%。阿里巴巴（9988）收報95.8元，升0.37%。

傳炒近40名IT合約工 合和中心半層丟空 友邦（1299）：續投資TDA 對港長期承諾不動搖。收報78.15元，跌0.06%。

匯控（0005）：回購經已完成。收報64.2元，跌1.15%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，匯賢產業信託（87001）收報1.1元，無升跌。和記電訊香港（0215）收報1.26元，升0.8%。康橋悅（2205）停牌。世茂集團（0813）停牌。渣打集團（2888）收報71元，跌0.98%。海鑫集團（1850）收報1.85元，無升跌。悅達國際控股（0629）收報0.16元，升15.11%。

恒大汽車（0708）今復牌，擬集資5億美元。見52周低1元，收報1.24元，跌61.25%。

阿信屋母公司CEC國際（0759）全年多賺25%。收報0.42元，無升跌。

日本城母企國際家居零售（1373）全年盈利跌18%，末期息連特別息派0.1元。收報2.7元，跌8.78%。

汽車之家（2518）第二季淨利潤4.91億元人幣， 按年增長16%。收報61.95元，升4.12%。

珩灣科技（1523）上半年多賺兩成，中期息增至7.01仙。收報2.46元，升4.24%。

周黑鴨（1458）發盈喜，料上半年賺最多1.1億人幣。收報3.24元，升2.21%。

Prada（1913）上半年多賺62%，日本銷售升幅最大。收報56.1元，跌4.1%。

凱升（1383）向母公司旗下菲律賓渡假村項目提供逾20億元融資。收報0.154元，無升跌。

中信資源（1205）上半年盈利跌57%，不派息。收報0.4元，升1.27%。

David Webb增持震雄（0057）首突破7%。收報1.64元，跌0.61%。

北海康成（1228）研納斯達克或其他市場上市，料今年研發費用增加。收報1.65元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，飛思達科技（1782）創上市新高，見10.6元，收報10.38元，升13.44%；正味集團（2147）創上市新高，見1.93元，收報1.81元，升7.74%；滄港鐵路（2169）創上市新高，見7.19元，收報7.01元，升1.3%；力盟科技（2405）創上市新高，見4.87元，收報4.82元，升3.43%；昇能集團（2459）創上市新高，見3.63元，收報3.42元，跌2.01%；吉利汽車（80175）創上市新高，見10.12元，收報10.04元，升0.5%；快手-W（81024）創上市新高，見59.7元，收報59.7元，升1.88%；小米集團-W（81810）創上市新高，見11.14元，收報11.14元，升1.46%；中國平安（82318）創上市新高，見50.45元，收報50.2元，升2.14%；長城汽車（82333）創上市新高，見9.53元，收報9.45元，升3.5%；美團-W（83690）創上市新高，見127.6元，收報127.6元，升1.92%；百度集團-SW（89888）創上市新高，見136.5元，收報136.5元，升2.4%；阿里巴巴-SW（89988）創上市新高，見88.05元，收報87.8元，升0.52%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1073.4元，收報1073.4元，升0.01%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1038.3元，收報1038.3元，升0.06%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見101.7元，收報101.7元，升0.05%；藥師幫（9885）創上市新高，見51.15元，收報50.9元，升2.93%；比亞迪電子（0285）創52周高，見30.4元，收報30.2元，升3.6%；新東方（9901）創52周高，見44.1元，收報43.45元，升5.59%；理想汽車（2015）創52周高，見161元，收報159.2元，升4.12%；網易（9999）創52周高，見172.6元，收報171.9元，升0.82%；理想（2015）創52周高，見161元，收報159.2元，升4.12%。

破頂指數成份股包括，網易（9999）創52周高，見172.6元，收報171.9元，升0.82%；理想（2015）創52周高，見161元，收報159.2元，升4.12%；比亞迪電子（0285）創52周高，見30.4元，收報30.2元，升3.6%；理想汽車（2015）創52周高，見161元，收報159.2元，升4.12%；。

破底股方面

16隻股份創上市新低，其中十隻包括，銀城國際（1902）低見0.081元，收報0.081元，跌8.99%；青島控股（0499）低見0.111元，收報0.111元，跌12.6%；迅捷環球控股（0540）低見0.122元，收報0.124元，跌11.43%；太平洋網絡（0543）低見0.62元，收報0.65元，跌5.8%；中國國家文化產業（0745）低見0.036元，收報0.04元，跌9.09%；寶沙發展（1069）創52周高，見1.51元，低見0.95元，收報1元，無升跌；博駿教育（1758）低見0.124元，收報0.129元，升2.38%；冠轈控股（1872）低見0.061元，收報0.063元，跌7.35%；銀城國際控股（1902）低見0.081元，收報0.081元，跌8.99%；浙商銀行（2016）低見2.26元，收報2.36元，升1.72%。

36隻股份創52周低，其中十隻包括，中升（0881）低見25.55元，收報27.15元，升1.31%；包浩斯（0483）低見0.5元，收報0.52元，跌3.7%；龍源電力（0916）低見7.2元，收報7.43元，跌0.13%；港通控股（0032）低見8.1元，收報8.1元，跌0.61%；申萬宏源香港（0218）低見0.37元，收報0.44元，升8.64%；世紀城市國際（0355）低見0.241元，收報0.241元，跌2.43%；包浩斯國際（0483）低見0.5元，收報0.52元，跌3.7%；堅寶國際（0675）低見0.45元，收報0.45元，跌2.17%；恒大汽車（0708）低見1元，收報1.24元，跌61.25%；意達利控股（0720）低見0.14元，收報0.144元，升2.86%。

異動股

上升異動股，包括，金慧科技（8295）收報0.082元，升74.47%；香港資源控股（2882）停牌；港灣數字（0913）收報0.54元，升28.57%；吉星新能源（3395）收報0.355元，升22.41%；中國投資開發（0204）收報0.4元，升21.21%；壽康集團（0575）收報1元，升19.05%；中國金融投資管理（0605）收報0.51元，升18.6%；國富創新（0290）收報0.224元，升17.89%；華榮能源（1101）收報0.05元，升16.28%；悅達國際控股（0629）收報0.16元，升15.11%；澳洲成峰高教（1752）收報0.064元，升14.29%。

下跌異動股，包括，恒大汽車（0708）見52周低1元，收報1.24元，跌61.25%；升華蘭德（8106）見52周低0.04元，收報0.044元，跌29.03%；愛達利網絡（8033）見52周低0.121元，收報0.121元，跌27.98%；華眾車載（6830）收報2.41元，跌20.72%；比高集團（8220）收報0.25元，跌19.35%；南大蘇富特（8045）創上市新低，見0.098元，收報0.098元，跌16.95%；興銘控股（8425）收報0.182元，跌16.13%；豐展控股（1826）收報0.072元，跌15.29%；合豐集團（2320）收報0.086元，跌14%；中國環境資源（1130）收報0.031元，跌13.89%。

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