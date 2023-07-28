內地評級機構中誠信國際昨指，關注到近期公司碧桂園地產集團有限公司及控股股東碧桂園（2007）、同一控制企業廣東騰越建筑工程存續債券二級市場價格受市場下行擾動出現大幅波動，對其信用債融資渠道造成進一步負面影響，且預計短期內難以修復，將碧桂園地產及相關債券列信用評級觀察名單。
中誠信國際續指，近期碧桂園控股單月簽約銷售金額按月持續下滑，項目銷售下行趨勢未有改善，流動性來源承壓。
控股股東碧桂園控股合併範圍內於2023年內到期及到回售期的境內外信用債規模較大，其中於8月份及9月份到期及到回售期的信用債本金合計103.48億元，面臨較大的信用債即期兌付壓力；且碧桂園控股年內需交付的項目規模大，保交付任務較重。
中誠信國際認為，在行業銷售下行趨勢未有改善且公司承擔較重的保交付任務的情況下，信用債較為集中到期對碧桂園控股償債資金籌措能力提出更大考驗。
作為碧桂園控股境內房地產業務最主要的運營平台及最主要的融資平台，碧桂園地產償債資金籌措能力也將面臨考驗。基於上述因素，中誠信國際決定維持碧桂園地產集團有限公司的主體信用等級為AAA，維持「19碧地02」、「19碧地03」、「20碧地02」、「20碧地03」、「20碧地04」、「21碧地01」、「21碧地02」、「21碧地03」、「21碧地04」、「22碧桂園MTN001」、「22碧桂園MTN002」、「23碧桂園MTN001」、「23碧桂園MTN002」的債項信用等級為AAA，並將上述主體及「19碧地02」、「19碧地03」、「20碧地02」、「20碧地03」、「20碧地04」、「21碧地01」、「21碧地02」、「21碧地03」、「21碧地04」債項信用等級列入信用評級觀察名單。
中誠信國際指，將與碧桂園地產保持溝通，對其償債資金籌措情況保持密切關注，及時評估對公司信用狀況的影響。
碧桂園今日再有境內債盤中停牌，「21碧地04」暫跌33.33%，報50元人民幣（下同），開市為89元，該債於早上11時19分05秒起臨時停牌，下年3時27分起復牌。
「21碧地04」今日曾錄兩筆分別價格為50元及59.999元的匹配成交大額。碧桂園系今日隨市先跌後升，碧桂園曾跌2.5%，早市收升4.35%，報1.68元﹔碧桂園服務（6098）則曾跌4.33%，其後收復失地，早市收升0.63%，報9.52元。
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