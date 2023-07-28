渣打上半年及第2季業績均勝於預期，上半年基本淨利息收入47.77億元，按年增29%；除稅前法定溢利33.23億元，按年增20%，高於預期的32.2億元；第2季基本淨利息收入24.36億元，按年增29%；除稅前溢利15.15億美元，按年增18%，均高於市場預期。

第2季淨息差受惠於息率上升及對冲到期，自今年三月底以來上升8個基點至1.71%；上半年淨息差則按年上升35個基點至1.67%，流動性覆蓋比率則為164%，較去年年底升17個百分點。

上半年信貸減值支出1.72億元，按年跌9,200萬元；貸款損失率為11個基點，按年跌15個基點，基本實際稅率為28%，上升3個百分點。墊款對存款比率為53.6%較上年年底跌3.8個百分點。上半年普通股權一級資本比率為14.0%，達到13至14%目標範圍的頂端。

渣打宣布10億元新的股份回購即將與現有回購計劃同步進行，預期令普通股權一級資本比率下降約40個基點。

集團行政總裁Bill Winters表示，集團於今年首六個月的業績表現亮麗，因此將通過今日宣佈新的股份回購計劃，向股東額外回報10億元。對業務前景充滿信心，決定上調今年的收入、收入與成本增長差及有形股東權益回報的預測指引，現時預計全年有形股東權益回報將達到10%。

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