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朱克伯格：Threads重點留客 預告增新功能

Facebook母公司 Meta（META）針對Twitter推出的社交台Threads流失客戶嚴重，Meta首席執行官朱克伯格在內部講話時表示，保留客戶是目前重點，考慮增加功能更多吸引客戶。

Threads在推出短時間內獲逾1億人註冊，但熱潮冷卻快，路透社報道，該平台流失逾半客戶，朱克伯格向員工表示保留客戶情況比管理層預期為佳，儘管未算完美。他表示如果有超過1億人註冊，至少有一半人能留下來已不錯，但現在顯然還沒達到該客戶量。不過，他認為客戶流失屬正常現象，還表示為該平台增加更多功能，包括卓面版本等，預計留客率能有所增長。Meta首席產品官Chris Cox表示，正在考慮添加更多能吸引用戶留下的功能，如在Instagram上可以看到重要的Threads訊息等。

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