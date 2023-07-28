根據英國房地產資訊平台Zoopla的報告，在過去兩個月內，聯繫代理商購買房屋的潛在買家數量下降近五分之一，促使近 7% 的賣家降低了7月份的賣價。Zoopla預測，隨著抵押貸款利率徘徊在接近15年高位，今年樓價將下降5%。

與此同時，Zoopla預測不同地區間的房屋價值變動會有明顯的差異。英格蘭南部和英國其他地區之間的房價增長差異將在今年下半年擴大。

Zoopla執行董事理查德·唐納 (Richard Donnell) 表示，在春季持續改善後，抵押貸款利率的上升再次打擊買家需求。預計下半年價格將出現小幅下跌。他續指，英國範圍內的影響並不均勻，英格蘭南部的價格跌幅將高於平均水平，而某些地區的價格可能根本不會下跌。

而購買力的下降導致三房和四房物業的銷量減少。與過去五年同期相比，過去4周家庭住宅的協議銷售量下降了41%，但小型住宅和公寓的交易下降幅度較小，因家庭住宅通常比公寓貴。

另外報告亦稱，目前每年價格下跌的當地市場中約有五分之四的平均樓價超過30萬英鎊，但由於疫情期間居民逃往郊區，樓價增長疲軟，因此倫敦樓價下跌幅度較小。

儘管如此，上周低於預期的通脹數據引發了借貸成本疲軟的希望，促使匯豐於周三下調了部分固定利率抵押貸款的價格。然而，根據 Moneyfacts Group Plc 的數據，固定交易的平均利率本周上升，這表明一些銀行仍對大幅降低貸款價格持謹慎態度。

房地產經紀人切斯特頓斯(Chestertons)銷售主管馬特·湯普森 (Matt Thompson) 預計，一旦買家調整了標準，貸款機構將更多產品推向市場，交易活動就會再次回升。然而，利率上升迫使其他人更加謹慎，審視自身的財務狀況，並作出更保守的預算。

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