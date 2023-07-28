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恒指收市升277點 科指全周升8.8% 7個月最勁 南水全周流入345億 半年最多

政治局會議後，內地傳出多項消息，包括針對內房政策的放寬、科企要交成功案例，以及中證監要求中資券商提交意見「活躍資本市場 提振投資者信心」，A股港股今早先跌後升，午後升幅擴大，不論北水、南水均大舉買入，港股成交亦超過1300億元，內房、內需、中資金融股升幅較大，科技股個別發展。恒指國指見1個月高，科指創5個月高。全周計，國指升6.1%，是半年最大升幅；科指升8.8%，逾7個月最大升幅。

南水淨買入A股逾164億元人民幣，是7月25日後新高，當日為189.83億元。全周淨買入金額累計逾345億元，為今年1月16日當周以來最大。

恒指今早低開220點，高位升301點，低位跌257點，高低波幅559點。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為40.34%，下跌為22.88%，無升跌為36.76%。

恒指收市升277點或1.41%，報19916點，大市成交金額1377億元，較上日增加21.28%，是7月25日1421.06億元成交後最多；國指升137點或2.07%，報6808點。恒生科技指數收報4466點，升2.89%。

藍籌股成交金額635.03億元，佔大市成交46.11%；科指成份股成交金額348.65億元，佔大市成交25.31%；國指成份股成交金額529.14億元，佔大市成交38.42%。

24隻雙櫃台股，總成交1.7億元人民幣，相當於約1.84億港元，佔大市成交的0.13%。

窩輪及牛熊證成交金額增加0.55%，至125.31億元，佔大市成交9.09%。牛熊證成交金額47.79億元，減少8.87%；窩輪成交金額77.52億元，增加7.4%。

騰訊（0700）、美團（3690）、建行（0939）貢獻恒指較多。匯控（0005）、友邦（1299）、中移動（0941）拖累大市。

藍籌62隻升，16隻下跌，2隻無升跌。龍湖（0960）升8.85%，收報20.55元，是升幅最大的藍籌，紫金礦業（2899）跌2.7%，收報12.96元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報13.16元，升9.85%；跌幅最大的是網易（9999）創52周高，見172.6元，收報168.5元，跌1.17%。

恒指升穿100天線(19572.18點)。科指高於主要平均線，50天線(3982.87點)將升穿250天線(3987.99點)。

北水南下合計淨流入73.1億元，終止單日流出，是7月26日77.83億元後最多。南水北上合計淨流入164.03億元人民幣，較上日增加337.75%，連續第4日流入，累計流入396.49億元。

三大指數表現

恒指曾升最多1.54%，高見19940.59點，是6月19日20000.22點後最高。收市報19916.56點，是6月16日後收市新高，當日報20040.37點。連升2日，累計升551.42點，對上一次連升2日是7月11日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是4月18日。

科指曾升最多3.23%，高見4481.41點，是2月10日4527.4點後最高。今日收市報4466.57點，是2月9日後收市新高，當日報4571.71點。連升2日，累計升247.74點，對上一次連升2日是7月11日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是1月20日。

國指曾升最多2.3%，高見6823.86點，是6月16日6877.11點後最高。收市報6808.47點，是6月16日後收市新高，當日報6833點。連升2日，累計升259.28點，對上一次連升2日是7月11日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是7月13日。

一周表現

恒指本周累升4.41%或841點，升幅是7月14日後最大，當時收市升幅為5.71%；本周表現最佳的是龍湖（0960），累升27.17%，其次為碧桂園（2007）及中國人壽（2628），分別升22.46%及17.22%。而表現最差的是中石化（0386），累跌5%，其次為中石油（0857）及華潤電力（0836），分別跌3.08%及2.47%。

國指本周累升6.13%或393點，升幅是1月6日後最大，當時收市升幅為6.54%；本周表現最佳的是小鵬（9868），累升45.84%，其次為龍湖集團（0960）及中國人壽（2628），分別升27.17%及17.22%。而表現最差的是中石化（0386），累跌5%，其次為中石油（0857）及神華（1088），分別跌3.08%及0.65%。

科指本周累升8.83%或362點，升幅是2022年12月09日後最大，當時收市升幅為12.65%；成份股本周全升，表現最佳的是小鵬（9868），累升45.84%，其次為蔚來（9866）及金蝶（0268），分別升34.15%及20.29%。而升幅最少的是瑞聲（2018），累升1.37%，其次為聯想（0992）及金山軟件（3888），分別升1.85%及3.08%。

午後消息股表現

渣打集團（2888）中期稅前基本溢利升29% 勝預期兼8年高 息6美仙 回購10億美元。創52周高，見75.1元，收報74.5元，升3.91%。

碧桂園地產及債券遭列信用評級觀察名單 境內債「21碧地04」再跌停。碧桂園（2007）收報1.69元，升4.97%。

今早及隔晚消息股表現

內媒稱市場討進一步降低印花稅和A股T+0交易機制，中資券商抽升，中金（3908）收報16.58元，升10.53%。海通證券（6837）收報5.44元，升5.84%。中信証券（6030）收報16.68元，升10.03%。華泰證券（6886）收報11.14元，升8.37%。中國銀河（6881）收報4.53元，升7.86%。

光大證券（6178）收報6.02元，升6.93%。招商證券（6099）收報7.99元，升4.86%。廣發証券（1776）收報12.3元，升9.24%。國泰君安（2611）收報9.96元，升4.84%。

住建部：要進一步落實個人住房貸款政策措施。內房股中海外（0688）收報18.4元，升1.21%。龍湖（0960）收報20.55元，升8.85%。潤地（1109）收報36.45元，升2.1%。碧桂園（2007）收報1.69元，升4.97%。

內地要求科企提供最成功的初創投資案例 美團（3690）倒升。收報142.4元，升4.25%。騰訊（0700）收報350.4元，升1.92%。阿里巴巴（9988）收報95.9元，升0.47%。

傳炒近40名IT合約工 合和中心半層丟空 友邦（1299）：續投資TDA 對港長期承諾不動搖。收報77.95元，跌0.32%。

匯控（0005）：回購經已完成。收報64.8元，跌0.23%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，匯賢產業信託（87001）收報1.12元，升1.82%。和記電訊香港（0215）收報1.26元，升0.8%。康橋悅（2205）停牌。世茂集團（0813）停牌。海鑫集團（1850）收報1.85元，無升跌。悅達國際控股（0629）收報0.15元，升7.91%。

恒大汽車（0708）今復牌，擬集資5億美元。見52周低1元，收報1.24元，跌61.25%。曾跌最多68.75%，創上市以來最大跌幅。低見1元，是2016年10月31日0.94元後最低。收市報1.24元，是2016年10月31日後收市新低，當日報1.13元。

阿信屋母公司CEC國際（0759）全年多賺25%。收報0.41元，跌2.38%。

日本城母企國際家居零售（1373）全年盈利跌18%，末期息連特別息派0.1元。收報2.65元，跌10.47%。

汽車之家（2518）第二季淨利潤4.91億元人幣， 按年增長16%。收報60.85元，升2.27%。

珩灣科技（1523）上半年多賺兩成，中期息增至7.01仙。收報2.47元，升4.66%。

周黑鴨（1458）發盈喜，料上半年賺最多1.1億人幣。收報3.28元，升3.47%。

Prada（1913）上半年多賺62%，日本銷售升幅最大。收報56.3元，跌3.76%。

凱升（1383）向母公司旗下菲律賓渡假村項目提供逾20億元融資。收報0.155元，升0.65%。

中信資源（1205）上半年盈利跌57%，不派息。收報0.395元，無升跌。

David Webb增持震雄（0057）首突破7%。收報1.65元，無升跌。

北海康成（1228）研納斯達克或其他市場上市，料今年研發費用增加。收報1.64元，跌0.61%。

破頂股表現

破頂股包括，飛思達科技（1782）創上市新高，見11.78元，收報11.48元，升25.46%；達力普控股（1921）創上市新高，見3.79元，收報3.75元，升8.7%；正味集團（2147）創上市新高，見1.93元，收報1.79元，升6.55%；滄港鐵路（2169）創上市新高，見7.35元，收報7.3元，升5.49%；力盟科技（2405）創上市新高，見4.92元，收報4.81元，升3.22%；昇能集團（2459）創上市新高，見3.63元，收報3.42元，跌2.01%；恒生銀行（80011）創上市新高，見108元，收報107.9元，升0.56%；吉利汽車（80175）創上市新高，見10.12元，收報10.04元，升0.5%；香港交易所（80388）創上市新高，見298.2元，收報297元，升5.32%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見11.46元，收報11.46元，升0.7%；快手-W（81024）創上市新高，見60.9元，收報60.2元，升2.73%；小米集團-W（81810）創上市新高，見11.2元，收報11.2元，升2%；安踏體育（82020）創上市新高，見82.7元，收報82.7元，升2.8%；中國平安（82318）創上市新高，見51.55元，收報51.5元，升4.78%；長城汽車（82333）創上市新高，見9.53元，收報9.53元，升4.38%；美團-W（83690）創上市新高，見131元，收報130.8元，升4.47%；京東健康（86618）創上市新高，見52.15元，收報52.15元，升3.78%；百度集團-SW（89888）創上市新高，見136.6元，收報136.6元，升2.48%；阿里巴巴-SW（89988）創上市新高，見88.35元，收報88.15元，升0.92%；ＧＸ恒生科技（2837）創上市新高，見5.455元，收報5.455元，升2.73%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1073.4元，收報1073.3元，升0%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1038.3元，收報1038.3元，升0.06%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見101.7元，收報101.7元，升0.05%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1079.3元，收報1078.65元，升0.04%；ＰＰ美國庫－Ｕ（9077）創上市新高，見510.3元，收報510.3元，升0.03%；新東方（9901）創52周高，見44.65元，收報44元，升6.93%。

破頂指數成份股包括，網易（9999）創52周高，見172.6元，收報168.5元，跌1.17%；理想（2015）創52周高，見161.2元，收報160.9元，升5.23%；比亞迪電子（0285）創52周高，見30.4元，收報30元，升2.92%。

破底股方面

26隻股份創上市新低，其中十隻包括，朗詩綠色生活（1965）低見1.48元，收報1.54元，跌4.94%；銀城國際（1902）低見0.077元，收報0.08元，跌10.11%；新威國際（0058）低見0.074元，收報0.074元，跌7.5%；青島控股（0499）低見0.111元，收報0.113元，跌11.02%；迅捷環球控股（0540）低見0.122元，收報0.127元，跌9.29%；太平洋網絡（0543）低見0.62元，收報0.67元，跌2.9%；中國國家文化產業（0745）低見0.036元，收報0.039元，跌11.36%；蓮和醫療（0928）低見0.04元，收報0.043元，無升跌；寶沙發展（1069）創52周高，見1.51元，低見0.95元，收報1.06元，升6%；偉能集團（1608）低見0.25元，收報0.26元，跌5.45%。

58隻股份創52周低，其中十隻包括，中升（0881）低見25.55元，收報27.45元，升2.43%；包浩斯（0483）低見0.5元，收報0.53元，跌1.85%；龍源電力（0916）低見7.2元，收報7.51元，升0.94%；港通控股（0032）低見8.1元，收報8.15元，無升跌；渝太地產（0075）低見0.4元，收報0.4元，無升跌；申萬宏源香港（0218）低見0.37元，收報0.45元，升11.11%；博富臨置業（0225）低見7.38元，收報7.38元，無升跌；中能控股（0228）低見0.072元，收報0.075元，跌3.85%；太興置業（0277）低見2.9元，收報2.9元，無升跌；裕承科金（0279）低見0.086元，收報0.089元，跌1.11%。

異動股

上升異動股，包括，金慧科技（8295）收報0.082元，升74.47%；中泛控股（0715）收報0.028元，升47.37%；香港資源控股（2882）停牌；S&T HLDGS（3928）創52周高，見1.13元，收報1.1元，升37.5%；新東方在線（1797）收報38.9元，升28.81%；港灣數字（0913）收報0.53元，升26.19%；飛思達科技（1782）創上市新高，見11.78元，收報11.48元，升25.46%；新城市建設發展（0456）收報0.88元，升23.94%；壽康集團（0575）收報1.04元，升23.81%；國富創新（0290）收報0.235元，升23.68%。

下跌異動股，包括，恒大汽車（0708）見52周低1元，收報1.24元，跌61.25%；象興國際（1732）收報0.186元，跌43.64%；昌利控股（8098）收報0.05元，跌23.08%；瑞風新能源（0527）收報0.227元，跌21.72%；華眾車載（6830）收報2.38元，跌21.71%；梁志天設計集團（2262）收報0.13元，跌21.69%；升華蘭德（8106）見52周低0.04元，收報0.049元，跌20.97%；北亞策略（8080）收報0.29元，跌19.44%；中油潔能控股（1759）收報0.5元，跌19.35%；正乾金融控股（1152）收報0.066元，跌16.46%。

 

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