moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

匯豐香港與戈壁創投合作推動香港和東盟創新行業發展

戈壁創投與匯豐香港簽訂合作諒解備忘錄，加強雙方的合作，推動香港和東盟創新行業的發展。匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，兩家公司在推動創新行業發展的目標一致，希望釋放這此企業的潛力，在他們走向國際市場的道路中、提供更多協助，並為亞洲市場創造更多就業機會。

據該備忘錄，兩家公司將研究進一步合作機會，包括積極推動大灣區和東盟的商業和金融連繫；由穆斯林企業家創辦的科技初創企業（TaqwaTech），滿足穆斯林經濟的需要；符合聯合國可持續發展目標（SDGs）的可持續創新和投資；以及推動多元化企業家的成長。

戈壁創投聯席創辦人兼主席曹嘉泰表示，非常高興能夠藉此擴大香港和東南亞的連繫，讓粵港澳大灣區擴展成為「東盟大灣區」（Greater Bay ASEAN）。匯豐和戈壁創投都備受市場尊重，兩者簽訂備忘錄，可以視為一個里程碑，持續強化雙方的合作。

 

 

其他報道

中方批美拒邀李家超出席APEC 外交部：強烈不滿 已提出嚴正交涉

內地6月地產開發貸餘額增速加快 個人房貸餘額進一步下降

中證監據報召券商開會談「活躍資本市場 提振投資者信心」

馬斯克應用戶要求 保留X平台的淺色模式

朱克伯格：Threads重點留客 預告增新功能

滬指全周累升3.42% 深證成指創板指累升逾2.6%

渣打中期稅前基本溢利升29% 勝預期兼8年高 息6美仙 回購10億美元

碧桂園地產及債券遭列信用評級觀察名單 境內債「21碧地04」再跌停

半日沽空金額114億 恒生中國企業沽空最多

恒指半日升175點 北水轉流入 科指創5個月高 中資券商股抽升

滬深三大指數升逾１% 兩市成交額5203億人幣

日央行維持超低利率-0.1%並調整YCC 日圓即轉弱 美元兌日圓曾升穿140

住建部：要進一步落實個人住房貸款政策措施

Tesla據報成立秘密團隊 取消車主對續航里程與宣傳不符的投訴

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR續創近16年高