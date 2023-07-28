據該備忘錄，兩家公司將研究進一步合作機會，包括積極推動大灣區和東盟的商業和金融連繫；由穆斯林企業家創辦的科技初創企業（TaqwaTech），滿足穆斯林經濟的需要；符合聯合國可持續發展目標（SDGs）的可持續創新和投資；以及推動多元化企業家的成長。

戈壁創投聯席創辦人兼主席曹嘉泰表示，非常高興能夠藉此擴大香港和東南亞的連繫，讓粵港澳大灣區擴展成為「東盟大灣區」（Greater Bay ASEAN）。匯豐和戈壁創投都備受市場尊重，兩者簽訂備忘錄，可以視為一個里程碑，持續強化雙方的合作。

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