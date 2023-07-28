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福布斯質疑廖碧兒前男友、神秘富商盧啟賢誇大身家 盧發律師信否認指控

曾與本地女星廖碧兒（Bernice）拍拖而為港人熟知的R.E. Lee International （亞溢利國際）創辦人盧啟賢，以往除了是娛樂版常客，更因其專門服侍「超級富豪」、神秘的超大額私人人壽保險生意，加上有指2018年《福布斯》曾指其身家超過17億美元（相當於132.6億港元），令盧屢被中外傳媒形容為「百億富豪」、「神秘富商」。

不過成也《福布斯》、敗也《福布斯》，事關今日《福布斯》突然發表調查報道，疑似踢爆盧啟賢的家底、資產「發水」，甚至學歷可能造假等，形容是「Desperately Faking Riches」。

其實在2017年前盧啟賢仍未為人熟知，他在2018年初與廖碧兒認愛及登上《福布斯》報道始成為報道常客。不過《福布斯》今日指，盧啟賢一直拼命將自己打造成為億萬富翁、金融家、慈善家，擁有世界一流的收藏、超豪跑車，以及曾投資於F1車隊、台北東方文華酒店等。

不過《福布斯》指出，盧啟賢過往兩年多一直試圖打入《福布斯》富豪榜，包括自2020年以來已至少由七名人士在20多個場合，接觸11個不同的《福布斯》記者，並提供了多份所有「私人及機密文件」字樣的文件，以證明其財富及聲譽。

不過即使《福布斯》並無認真處理，惟仍不斷試圖打入榜單，但乍看下盧啟賢未夠富有，R.E. Lee International 在港並不有名，能通過轉售保險獲利數十億元並不合理。

更有趣的是，多間中海傳媒均聲盧啟賢為「億萬富豪」，更以《福布斯》曾指其資產達17億美元作佐證，而盧啟賢的一名公關人員更發電郵指，他已名列《福布斯》榜單上，又有一個網站聲稱為中東《福布斯》，聲稱為《福布斯》的獨立授權運營版本，稱盧啟賢為「億萬富豪」，但事實上盧啟賢從未登上《福布斯》，該文章只是由盧啟賢團隊付費的「鱔稿」，且已被撤。

結果《福布斯》發起狠勁，據《福布斯》指，自此發起了為期一年的調查，採訪了6個國家、至少40人及數百份文件等，以弄清盧啟賢的事實與假象。

《福布斯》指出，盧啟賢的大部分資料均無法證實，他家族資產應約為2億美元，並非「百億」。而盧啟賢過往被形容為哈佛商學院畢業生，但哈佛商學院並無一名盧啟賢的畢業生。盧啟賢曾指有份參與英國投資公司Dorilton Capital於2020年收購F1賽車隊威廉斯(Williams)的交易，惟消息人士指，Dorilton 及威廉斯均不知道盧啟賢是誰。

而盧啟賢作為超級跑車收藏家，他曾被指擁有罕見的帕加尼Huayra BC及並他罕有超跑，《福布斯》曾獲得他在帕加尼Huayra BC旁的照片，惟獲得攝影師指出，照片顯然在無獲允許下被改動過等。

對於種種報道，《福布斯》曾向盧啟賢及其母要求置評，惟獲得盧啟賢經律師發信指，所有暗示盧啟賢為不誠實、虛假、不道德的指控，均作出強烈否認。

本報正向盧啟賢一方查詢有關報道的回應。