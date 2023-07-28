美國去年加息有利銀行淨息差拓寬，不過市場預期聯儲局本周或已完成最後一次加息，渣打（2888）亞洲區財務總監華實廉表示，基於現有觀察，美息已接近見頂，不過該行給予全年淨息指引為1.7厘，相對今年上半年1.67厘高，反映下半年淨息仍會稍為上升，明年淨息差指引則再增至175點子。
對於息率或已見頂會否影響收入增速，華實廉指他們第二季以手續費為主的其他收入亦錄15%按年增長，在高息環境下仍有強勁的內生業務增長，他們零售業務特別是富裕客戶數目，以及連接內地與亞洲的業務增長強勁，這些業務與利率環境無關，他指即使未來兩年利率環境走平，仍有不少機會帶動仍能帶動業務內生增長。
昨日本港銀行上調最優惠利率0.125厘，渣打香港區行政總裁禤慧儀認為港元拆息跟貼美息，與最優惠利率息差相距很窄，認為有條件考慮再加P，不過各銀行會按其資產負債表策略和產品需要決定。目前已在美國加息期尾段，她指需要視乎不少數據才能確定已達聯儲局目標，決定未來加息走勢。
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