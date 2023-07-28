集團上半年收入按年升1%至23.28億元，當中服務收入按年升15%至17.93億元；受惠於於全球旅遊限制放寬，漫遊收入按年大增68%至2.35億元。由於毛利總額顯著上升，惟集團投資於擴展及提升網絡基建，增加網絡營運成本而抵銷部份升幅，EBITDA按年升5%至7.27億元。

截至今年6月底止，由於預繳客戶數目增加，集團客戶群按年增加13%至340萬名；5G滲透率上升18個百分點至38%。此外，由於疫情後集團企業客戶減少在家工作，每月後繳客戶流失率微升至0.9%，不過由於企業解決方案及漫遊業務於上半年保持增長勢頭令收益增加，後繳淨ARPU增加12%至 180港元。

集團表示，經濟好轉有助漫遊市場進一步復蘇，今年6月表現更是轉虧為盈，現正朝著更正面全年財務業績的方向邁進。

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