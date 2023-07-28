停牌約16個月的世茂集團（0813）公布2021年度、2022年度中期和末期業績，兩個年度合共虧損約485.9億元（人民幣，下同），而該兩個年度均不派股息。該集團指，履行復牌條件，申請下周一（31日）復牌。該集團於去年4月1日停牌。
該集團於2022年度虧損約215億元，虧損主因融資成本高達155億元、行政開支約57億元，及營銷及市場推廣成本28億元拖累，但毛利升至約53億元，加上其他收入約36億元抵銷部分影響。於去年底借貸總額升至2740億元，淨負債比率升至約302.2%。
該集團於2021年度虧損270.9億元，而2020年度純利126億元，虧損主因行政開支升至60億元、營銷及市場推廣成本升至約54億元，以及無形資產減值虧損和其他營運開支共約49億元，經營虧損185億元，加上融資成本升至59億元拖累。該集團2021年度營業額約1077.97億元，下降約20.4%，毛利約26.18億元，下降約93.4%。該集團獨立核數師中匯安達無法就兩個年度業績表示意見。
其他報道
銀債2023丨 富途：6小時收逾800萬認購 耀才:近1300人參與
上海Doi Coffee被轟低俗營銷 招牌商品涉「後入拿鐵」、「情趣濃縮」 市監局立案調查
福布斯質疑廖碧兒前男友、神秘富商盧啟賢誇大身家 盧發律師信否認指控
恒指收市升277點 科指全周升8.8% 7個月最勁 南水全周流入345億 半年最多
中方批美拒邀李家超出席APEC 外交部：強烈不滿 已提出嚴正交涉
渣打中期稅前基本溢利升29% 勝預期兼8年高 息6美仙 回購10億美元