該集團於2022年度虧損約215億元，虧損主因融資成本高達155億元、行政開支約57億元，及營銷及市場推廣成本28億元拖累，但毛利升至約53億元，加上其他收入約36億元抵銷部分影響。於去年底借貸總額升至2740億元，淨負債比率升至約302.2%。

該集團於2021年度虧損270.9億元，而2020年度純利126億元，虧損主因行政開支升至60億元、營銷及市場推廣成本升至約54億元，以及無形資產減值虧損和其他營運開支共約49億元，經營虧損185億元，加上融資成本升至59億元拖累。該集團2021年度營業額約1077.97億元，下降約20.4%，毛利約26.18億元，下降約93.4%。該集團獨立核數師中匯安達無法就兩個年度業績表示意見。

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