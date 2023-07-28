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世茂集團兩年共蝕486億人幣 申請下周一復牌

停牌約16個月的世茂集團（0813）公布2021年度、2022年度中期和末期業績，兩個年度合共虧損約485.9億元（人民幣，下同），而該兩個年度均不派股息。該集團指，履行復牌條件，申請下周一（31日）復牌。該集團於去年4月1日停牌。

該集團於2022年度虧損約215億元，虧損主因融資成本高達155億元、行政開支約57億元，及營銷及市場推廣成本28億元拖累，但毛利升至約53億元，加上其他收入約36億元抵銷部分影響。於去年底借貸總額升至2740億元，淨負債比率升至約302.2%。

該集團於2021年度虧損270.9億元，而2020年度純利126億元，虧損主因行政開支升至60億元、營銷及市場推廣成本升至約54億元，以及無形資產減值虧損和其他營運開支共約49億元，經營虧損185億元，加上融資成本升至59億元拖累。該集團2021年度營業額約1077.97億元，下降約20.4%，毛利約26.18億元，下降約93.4%。該集團獨立核數師中匯安達無法就兩個年度業績表示意見。

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