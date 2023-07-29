重磅科技股周五表現強勢，特斯拉（美：TSLA）收市升4.2%至266.44美元；Meta（美：META）同升4.42%；亞馬遜（美：AMZN）升3.09%至132.21美元；蘋果（美：AAPL）亦升1.35%。此外，中概股亦同樣強勢，納斯達克中國金龍指數收市升6.97%至7809點，阿里巴巴（美：BABA）升5.35%至100.55美元；小鵬（美：XPEV）更大升15.68%至23.39美元。

一周累計以納指表現最強，全周升2.02%，道指及標指亦升0.66%及1.01%。

歐洲股市表現靠穩，英股收市升0.02%；法股收市升0.15%；德股升0.39%。

港股方面，恒指夜期周五收報20160點，升196點或0.98%，較昨日恒指收市點高水243點。港股ADR比例指數收市報20078點，升162點或0.81%，美團（3690）ADR折合港元報145.86元，較港收市升2.43%；小米（1810）、騰訊（0700）ADR亦較港收市分別升0.54%及2.3%。