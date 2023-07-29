美國剔除食品及能源價格後的核心個人消費支出（PCE）物價指數6月按年升4.1%，是2021年9月以來最低的水平，加上工資增長放緩，帶動美股周五反彈，道指曾升逾280點，納指亦曾抽高超過2%。道指收市報35459點，升176點或0.5%；標指升0.99%，報4582點；納指表現最佳，升1.9%至14316點。
重磅科技股周五表現強勢，特斯拉（美：TSLA）收市升4.2%至266.44美元；Meta（美：META）同升4.42%；亞馬遜（美：AMZN）升3.09%至132.21美元；蘋果（美：AAPL）亦升1.35%。此外，中概股亦同樣強勢，納斯達克中國金龍指數收市升6.97%至7809點，阿里巴巴（美：BABA）升5.35%至100.55美元；小鵬（美：XPEV）更大升15.68%至23.39美元。
一周累計以納指表現最強，全周升2.02%，道指及標指亦升0.66%及1.01%。
歐洲股市表現靠穩，英股收市升0.02%；法股收市升0.15%；德股升0.39%。
港股方面，恒指夜期周五收報20160點，升196點或0.98%，較昨日恒指收市點高水243點。港股ADR比例指數收市報20078點，升162點或0.81%，美團（3690）ADR折合港元報145.86元，較港收市升2.43%；小米（1810）、騰訊（0700）ADR亦較港收市分別升0.54%及2.3%。