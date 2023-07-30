陳茂波提到，拉動本港經濟增長的「三頭馬車」當中，私人消費在第二季仍然是支撐增長的主要環節。零售業總銷貨值在第一季按年上升24%後，四至五月合計繼續上升17%，第二季總收益數字本周四才公布，但預料仍能繼續錄得顯著按年增長，並可如第一季保持平均每月90億元以上水平。

惟「三頭馬車」中的貨物出口，在外圍環境持續疲弱下仍然面對相當嚴竣的壓力。香港商品出口貨值繼第一季按年下挫18%後，在第二季繼續按年下跌13%。輸往內地、美國及歐盟的出口均有減少，輸往大部分其他主要亞洲市場的出口亦繼續錄得不同程度的跌幅。

至於另一頭馬車本地固定投資，在第一季一度扭轉跌勢後，最近有放緩跡象。受到加息和外圍經濟前景疲弱所影響，固定投資在第二季料會略為回軟。

由於市場預期先進經濟體的息口仍會高企一段時間，受金融狀況緊縮、地緣政治、環球以及內地經濟情況等因素影響，資產市場表現受壓。本港股市第二季平均每日成交量為1,028億港元，較第一季減少了約兩成，前天恆生指數收市較三月底時下跌2.4%。住宅物業市場交投近月亦同樣淡靜，第二季平均每月的成交宗數為4,066宗，較第一季減少約13%。樓價最近亦輕微向下調整，然而截至6月底的住宅售價指數仍較去年底上升了約4.3%、租金指數則上升3.2%。

陳茂波指，展望短期外在環境出現了一些正面的因素。中共中央政治局會議分析了當前內地經濟形勢，並為下半年經濟工作做好部署，將着力擴大內部需求，提振市場信心，包括通過增加居民收入擴大消費，發揮政府的投資帶動作用，鼓勵民間投資，同時調整優化房地產政策，並穩定外貿外資。這些措施將有力支持內地經濟今年較快增長，對香港經濟不同環節都有幫助。

在整體上保持樂觀的同時，我們亦要注意一些客觀環境的變化，積極應對一些新狀況。例如，經過三年疫情後，許多市民的生活模式改變了，不少市民減少晚上外出活動和消費。而鄰近地區如深圳，近年亦發展了不少吸引消費的去處，加上兩地恢復便捷往還，港人北上消費情況明顯增加。

此外，不同業界都反映，近月來港內地旅客或更多傾向在本地進行文化深度遊，消費模式或許起了變化。

面對市民和旅客的生活和消費模式改變，意味著本港需要更具特色和創意的市場營銷策略和活動、更好的產品和服務，開創新的消費增長點，提升本港旅遊之都、盛事之都、美食之都和好客之都的吸引力和競爭力，吸引市民和旅客更多留港、到港開心消費。政府希望和業界一起探討更多新穎構思，一同為進一步帶旺市道、振興經濟努力。

至於以招商引資的工作為例，引進重點企業辦公室自去年底正式運作以來，已和超過150間企業會面和商談，當中不少是所屬產業的龍頭，也有一些是擁有高端前沿技術的公司。當中有一定數目的重點企業已確認落戶香港，首批的企業較多集中在生命健康科技、人工智能與大數據和金融科技。