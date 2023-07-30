moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

六福向香港資源提全購 表明無意私有化

本地珠寶股六福（0590）公布，旗下的「六福至尊投資」斥1.863億元香港資源（2882）三名大股東收購其合共50.49%權益或近1.362億股份，及兩批可換股債券（CB）。交易完成後，再以每股0.7元向香港資源提出要約收購，要約價較香港資源上周五停牌前每股0.58元，溢價約20.69%，要約涉及約2.78億元。六福表明無意香港資源私有化。

據通告，六福將斥1480.99萬元向香港資源主席兼執行董事及大股東李檸收購香港資源7.85%股份﹔斥4550萬元向香港資源聯席主席、執董大股東王朝光收購香港資源24.1%股份，以及以總代價5600萬元收購首批CB﹔以及同時以3500萬元向香港資源大股東段廣志收購香港資源18.54%股份，及以代價3500萬元收購第二批CB。

此外，香港資源以900萬港元向李檸出售Brand New Management 全部已發行股本，Brand New Management在中國內地開展的新媒體營銷服務業務。出售後，Brand New Management 將不再為香港資源集團之附屬公司。

六福目前與其一致行動人士持有244.79萬股香港資源股份，在完成上述收購後，六福及其一致行動人士將持有1.386億股香港資源股份，約佔香港資源股份51.4%總股本，並將持有第一及第二批CB。

完成向香港資源股份大股東的收購交易後，六福將向香港資源提出要約收購，每股要約價為0.7元，較香港資源停牌前股價每股0.58元，溢價約20.69%。六福表明無意將香港資源私有化，並擬維持香港資源於聯交所的上市地位。

今次要約涉及近1.311億香港資源股份，而購股權要約將涉及105萬份尚未行使的購股權。若CB未獲行使，今次要約最高金額涉及2.78億元，若CB獲行使，則最高金額為2.79億元，均將由六福以內部資源撥付。

六福又表明，將向聯交所承諾採取適當措施，以確保於要約結束後任何時間，香港資源之已發行股份不少於 25%將由公眾人士持有。

六福指，在要約完成後，將對香港資源現有主要業務及財務狀況進行審閱，以製定其未來業務發展的業務計劃及策略，視乎審閱結果，可能為公司探索其他業務機會，並考慮是否將適合進行任何資產出售、資產收購、業務合理化、業務撤資、集資、業務重組及或業務多元化，以提升公司之長期增長潛力。

香港資源自7月28日10時23分起停牌，並將於明日（7月31日）9時起復牌。