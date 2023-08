據通告,六福將斥1480.99萬元向香港資源主席兼執行董事及大股東李檸收購香港資源7.85%股份﹔斥4550萬元向香港資源聯席主席、執董大股東王朝光收購香港資源24.1%股份,以及以總代價5600萬元收購首批CB﹔以及同時以3500萬元向香港資源大股東段廣志收購香港資源18.54%股份,及以代價3500萬元收購第二批CB。

此外,香港資源以900萬港元向李檸出售Brand New Management 全部已發行股本,Brand New Management在中國內地開展的新媒體營銷服務業務。出售後,Brand New Management 將不再為香港資源集團之附屬公司。

六福目前與其一致行動人士持有244.79萬股香港資源股份,在完成上述收購後,六福及其一致行動人士將持有1.386億股香港資源股份,約佔香港資源股份51.4%總股本,並將持有第一及第二批CB。

完成向香港資源股份大股東的收購交易後,六福將向香港資源提出要約收購,每股要約價為0.7元,較香港資源停牌前股價每股0.58元,溢價約20.69%。六福表明無意將香港資源私有化,並擬維持香港資源於聯交所的上市地位。

今次要約涉及近1.311億香港資源股份,而購股權要約將涉及105萬份尚未行使的購股權。若CB未獲行使,今次要約最高金額涉及2.78億元,若CB獲行使,則最高金額為2.79億元,均將由六福以內部資源撥付。

六福又表明,將向聯交所承諾採取適當措施,以確保於要約結束後任何時間,香港資源之已發行股份不少於 25%將由公眾人士持有。

六福指,在要約完成後,將對香港資源現有主要業務及財務狀況進行審閱,以製定其未來業務發展的業務計劃及策略,視乎審閱結果,可能為公司探索其他業務機會,並考慮是否將適合進行任何資產出售、資產收購、業務合理化、業務撤資、集資、業務重組及或業務多元化,以提升公司之長期增長潛力。

香港資源自7月28日10時23分起停牌,並將於明日(7月31日)9時起復牌。