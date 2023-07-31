個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.26%，折合報358.33元；阿里巴巴（9988）升2.18%，折合報97.99元；美團（3690）升2.38%，折合報145.79元；匯控（0005）升0.42%，折合報65.07元；建行（0939）升0.07%，折合報4.48元。

道期現升0.014%；標期現升0.08%；納期現升0.13%。日本東證指數現升1.24%；韓國KOSPI指數現升0.94%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.4%。

VIX指數隔晚跌7.49%或1.08點，報13.33點。

紐油現跌0.17%或0.14美元，報80.44美元；布油現跌0.1%或0.08美元，報84.9美元；金價現跌0.11%或2.25美元，報1957.24美元；LME 銅期貨隔晚升1.09%或93.5美元，報8662.5美元。美國10年期債息現升0.65%或0.0259厘，報3.9766厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括：恒隆集團（0010）、恒隆地產（0101）、和黃醫藥（0013）、太平洋航運（2343）、藥明康德（2359）、信義玻璃（0868）、信義能源（3868）、信義光能（0968）、一元宇宙（1616）、大生農業金融（1103）、綠城管理控股（9979）等。

碧桂園（2007）：料中期轉蝕，因毛利率降，減值增加。

康方生物（9926）發盈喜，料中期轉虧為盈。

海底撈（6862）發盈喜，預計上半年多賺近30倍最少22億元人幣。

中天順聯（0994）折讓11%配股，集資7200萬元。

六福（0590）向香港資源（2882）提全購，表明無意私有化。

聯通（0762）董事長劉烈宏辭任，日前獲委任為國家數據局長。

聯想控股（3396）料中期淨利潤跌不少於62%。

國泰君安（2611）中期純利下降10%。

香港中旅（0308）洽購灣仔物業，傳作價9億元。

世茂集團（0813）兩年共蝕486億人幣。

和記電訊（0215）上半年淨虧損收窄至1900萬，中期息2.28仙。

稻草熊娛樂（2125）料上半年純利大跌最多逾99%。

裕元工業（0551） 發盈警，料中期盈利跌最多55%。

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