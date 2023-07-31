moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR升153點 夜期高水243點 恒隆、信義系等業績

美股向上，港股ADR升153點或0.77%，報20070點，即月恒指夜期升196點，報20160點，夜期高水243點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.26%，折合報358.33元；阿里巴巴（9988）升2.18%，折合報97.99元；美團（3690）升2.38%，折合報145.79元；匯控（0005）升0.42%，折合報65.07元；建行（0939）升0.07%，折合報4.48元。

道期現升0.014%；標期現升0.08%；納期現升0.13%。日本東證指數現升1.24%；韓國KOSPI指數現升0.94%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.4%。

VIX指數隔晚跌7.49%或1.08點，報13.33點。

紐油現跌0.17%或0.14美元，報80.44美元；布油現跌0.1%或0.08美元，報84.9美元；金價現跌0.11%或2.25美元，報1957.24美元；LME 銅期貨隔晚升1.09%或93.5美元，報8662.5美元。美國10年期債息現升0.65%或0.0259厘，報3.9766厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括：恒隆集團（0010）、恒隆地產（0101）、和黃醫藥（0013）、太平洋航運（2343）、藥明康德（2359）、信義玻璃（0868）、信義能源（3868）、信義光能（0968）、一元宇宙（1616）、大生農業金融（1103）、綠城管理控股（9979）等。

碧桂園（2007）：料中期轉蝕，因毛利率降，減值增加。

康方生物（9926）發盈喜，料中期轉虧為盈。

海底撈（6862）發盈喜，預計上半年多賺近30倍最少22億元人幣。

中天順聯（0994）折讓11%配股，集資7200萬元。

六福（0590）向香港資源（2882）提全購，表明無意私有化。

聯通（0762）董事長劉烈宏辭任，日前獲委任為國家數據局長。

聯想控股（3396）料中期淨利潤跌不少於62%。

國泰君安（2611）中期純利下降10%。

香港中旅（0308）洽購灣仔物業，傳作價9億元。

世茂集團（0813）兩年共蝕486億人幣。

和記電訊（0215）上半年淨虧損收窄至1900萬，中期息2.28仙。

稻草熊娛樂（2125）料上半年純利大跌最多逾99%。

裕元工業（0551） 發盈警，料中期盈利跌最多55%。

 

其他報道

碧桂園：料中期轉蝕 因毛利率降 減值增加

康方生物發盈喜 料中期轉虧為盈

北水增持盈富 減持建行