恒指今早高開320點或1.62%，報20237點，大市成交金額31億元；國指今早高開153點或2.25%，報6961點。恒生科技指數開市報4625點，升3.56%。
通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為16.95%，下跌為2.42%，無升跌為80.62%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。中移動（0941）、煤氣（0003）、恒生（0011）拖累大市。
藍籌58隻升，12隻下跌，10隻無升跌。海底撈（6862）升11.14%，報21.65元，是升幅最大的藍籌，恒生（0011）跌1.28%，報116.1元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報94.9元，升11.52%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報8.78元，跌0.23%。
恒指高於主要平均線，10天線(19323.22點)升穿250天線(19317.63點)，20天線(19136.43點)逼近50天線(19167.45點)。科指高於主要平均線50天線(3997.98點)升穿250天線(3988.35點)﹕
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，恒隆集團（0010）開市報12.36元，升0.98%。恒隆地產（0101）開市報12元，升0.17%。和黃醫藥（0013）開市報元，跌100%。太平洋航運（2343）開市報2.63元，升0.77%。藥明康德（2359）開市報74.3元，升2.98%。信義玻璃（0868）開市報12.62元，無升跌。信義能源（3868）開市報2.45元，升0.82%。信義光能（0968）開市報8.4元，無升跌。綠城管理控股（9979）開市報6.99元，無升跌。
碧桂園（2007）：料中期轉蝕，因毛利率降，減值增加。開市報1.74元，升2.96%。
康方生物（9926）發盈喜，料中期轉虧為盈。開市報44.6元，升3.84%。
海底撈（6862）發盈喜，預計上半年多賺近30倍最少22億元人幣。開市報21.65元，升11.14%。
中天順聯（0994）折讓11%配股，集資7200萬元。無成交，報0.45元。
六福（0590）向香港資源（2882）提全購，表明無意私有化。無成交，報20.7元。
聯通（0762）董事長劉烈宏辭任，日前獲委任為國家數據局長。開市報5.58元，跌0.18%。
聯想控股（3396）料中期淨利潤跌不少於62%。開市報7.97元，無升跌。
國泰君安（2611）中期純利下降10%。開市報10.1元，升1.41%。
香港中旅（0308）洽購灣仔物業，傳作價9億元。無成交，報1.66元。
世茂集團（0813）兩年共蝕486億人幣。創上市新低，見2元，開市報2元，跌54.75%。
和記電訊（0215）上半年淨虧損收窄至1900萬，中期息2.28仙。開市報1.2元，跌4.76%。
稻草熊娛樂（2125）料上半年純利大跌最多逾99%。開市報0.87元，跌5.43%。
裕元工業（0551） 發盈警，料中期盈利跌最多55%。開市報10.82元，跌3.74%。
破頂股包括，華泰證券（6886）創52周高，見11.3元，開市報11.3元，升1.44%；通天酒業（0389）創52周高，見0.128元，開市報0.128元，升0.79%；中遠海運國際（0517）創52周高，見3.25元，開市報3.25元，升0.62%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，見52周低0.01元，開市報0.01元，無升跌；香港資源控股（2882）創52周高，見0.68元，開市報0.68元，升17.24%；ALCO HOLD RTS（2925）無成交，報0.01元；景聯集團（2929）無成交，報1.25元；帝王實業控股（2940）無成交，報0.54元；INTL GENIUS-6K（2943）無成交，報8.18元；壽康集團（2945）無成交，報0.6元；力寶華潤（2946）無成交，報0.82元；長城天下（2948）無成交，報0.3元；帝王實業控股股權（2949）無成交，報0.01元；C-LINK SQ（2950）無成交，報1.73元；鼎石資本股權（2951）無成交，報0.01元；中國育兒網絡（2952）無成交，報0.136元；中國寶力科技（2953）無成交，報0.8元；HTSC（6886）創52周高，見11.3元，開市報11.3元，升1.44%；凱富善集團控股（8512）創52周高，見0.197元，開市報0.197元，升3.68%；民富國際股權（8578）無成交，報0.01元；金輝控股（9993）創52周高，見5.15元，開市報5.15元，升9.81%。
破頂指數成份股包括，理想（2015）創上市新高，見170元，開市報170元，升5.66%；理想汽車（2015）創上市新高，見170元，開市報170元，升5.66%；比亞迪電子（0285）創52周高，見30.5元，開市報30.5元，升1.67%；匯控（0005）創52周高，見65元，開市報65元，升0.31%。
1隻股份創上市新低，包括世茂集團（0813）低見2元，開市報2元，跌54.75%。
異動股
上升異動股，包括，香港資源控股（2882）創52周高，見0.68元，開市報0.68元，升17.24%；昊天國際建投（1341）開市報0.5元，升14.94%；達芙妮國際（0210）開市報0.145元，升14.17%；富一國際控股（1470）開市報0.082元，升13.89%；3D MEDICINES（1244）開市報53.95元，升13.58%；透雲生物（1332）開市報0.68元，升13.33%；寶沙發展（1069）開市報1.2元，升13.21%；小鵬（9868）開市報94.9元，升11.52%；青島控股（0499）開市報0.126元，升11.5%。
下跌異動股，包括，世茂集團（0813）創上市新低，見2元，開市報2元，跌54.75%；萬裕科技（0894）開市報0.43元，跌9.47%；ＨＭＶＯＤ視頻（8103）開市報0.465元，跌7%；前海健康（0911）開市報0.042元，跌6.67%；稻草熊（2125）開市報0.87元，跌5.43%；魏橋紡織（2698）開市報1.38元，跌4.83%；和記電訊香港（0215）開市報1.2元，跌4.76%；國農金融投資（8120）開市報0.129元，跌4.44%；朗詩綠色生活（1965）平上市低位1.48元，開市報1.48元，跌3.9%。
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