Moskovitz在Threads上發帖文，質疑馬斯克成功的合法性。他懷疑特斯拉和SpaceX可能不像他們經常被描繪的那樣具有革命性。「如果它們真的是建立在外在的謊言之上，而不僅僅是自欺欺人（玫瑰色眼鏡），那麼我們真的應該把它們視為他僥倖逃脫懲罰的騙局。」

Moskovitz又對特斯拉電動汽車的預期續航里程提出質疑。他指出，有報道指特斯拉的預期續航里程可能被誇大，以顯示該公司是行業領導者。該公司還成立了一個秘密團隊來壓制與續航里程問題相關的投訴。

他對馬斯克關於全自動駕駛汽車的承諾表示擔憂，認為這些承諾讓特斯拉以競爭對手的潛在損失為代價來吸引資源。特斯拉目前的全自動駕駛軟件（FSD）仍處於測試階段，需要有執照的司機來操作車輛，Moskovitz認為「估計看起來並不具有革命性。」

雖然有人認為馬斯克的浮誇宣傳和過度承諾有助於推動汽車行業走向創新，但Moskovitz認為，這些策略可能阻礙了真正的競爭，轉移了比亞迪、豐田、Nikola和Rivian等其他公司的資源。

馬斯克沒有對Moskovitz的批評作出回應，但他對一位用戶分享的一張將馬斯克的X公司描述為App殺手的表情包圖片進行了回應。「我的公司的目標只是盡可能地有用，而不是扼殺競爭對手。在服務人民上競爭是一件好事。」

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