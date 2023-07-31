今日下午3點，在北京將舉行恢復和擴大消費的措施新聞發布會，市場今早對此已有關注，措施公布後恒指升幅由444點收窄至目前升274點。

措施針對汽車、內房、電子產品，以及早前提出的家庭裝修，今次亦有著墨。

汽車方面，各地區不得新增汽車限購措施，已實施限購的地區因地制宜優化汽車限購措施。著力推動全面取消二手車限遷、便利二手車交易登記等已出台政策落地見效。促進汽車更新消費，鼓勵以舊換新，不得對非本地生產的汽車實施歧視性政策。加大汽車消費金融支持力度。增加城市停車位供給，改善人員密集場所和景區停車條件，推進車位資源共享利用。

新能源車方面，支持新能源汽車下鄉、延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免等政策。科學佈局、適度超前建設充電基礎設施體系，加快換電模式推廣應用，有效滿足居民出行充換電需求。推動居住區內公共充電基礎設施優化佈局並執行居民電價，研究對充電基礎設施用電執行峰谷分時電價政策，推動降低新能源汽車用電成本。

內房方面，支持剛性和改善性住房需求。做好保交樓、保民生、保穩定工作，完善住房保障基礎性制度和支持政策，擴大保障性租賃住房供給，著力解決新市民、青年人等住房困難群體的住房問題。穩步推進老舊小區改造，進一步發揮住宅專項維修資金在老舊小區改造和老舊住宅電梯更新改造中的作用，繼續支持城鎮老舊小區居民提取住房公積金用於加裝電梯等自住住房改造。在超大特大城市積極穩步推進城中村改造。持續推進農房質量安全提升工程，繼續實施農村危房改造，支持7度及以上設防地區農房抗震改造，鼓勵同步開展農房節能改造和品質提升，改善農村居民居住條件。

家裝家居和電子產品消費方面，促進家庭裝修消費，鼓勵室內全智能裝配一體化。推廣智能家電、集成家電、功能化家具等產品，提升家居智能化綠色化水平。加快實施家電售後服務提升行動。深入開展家電以舊換新，加強廢舊家電回收。利用超高清視頻、虛擬現實、柔性顯示等新技術，推進供給端技術創新和電子產品升級換代。支持可穿戴設備、智能產品消費，打造電子產品消費應用新場景。

擴大服務消費大項則針對餐飲、文旅、文娛體育會展、健康服務4方面。

餐飲方面，支持各地舉辦美食節，打造特色美食街區，開展餐飲促消費活動。因地制宜優化餐飲場所延長營業時間相關規定。培育“種養殖基地+中央廚房+冷鏈物流+餐飲門店”模式，挖掘預製菜市場潛力，加快推進預製菜基地建設，充分體現安全、營養、健康的原則，提升餐飲質量和配送標準化水平。推廣透明廚房，讓消費者吃得放心。

文旅方面，全面落實帶薪休假制度，鼓勵錯峰休假、彈性作息，促進假日消費。加強區域旅遊品牌和服務整合，積極舉辦文化和旅遊消費促進活動。健全旅遊基礎設施，強化智慧景區建設，提高旅遊服務質量。鼓勵各地制定實施景區門票減免、淡季免費開放等政策。在保障遊客自主選擇權的基礎上，支持不同區域景區合作推行聯票模式，鼓勵景區結合實際實施一票多次多日使用制，更好滿足遊客多樣化需求。推動夜間文旅消費規範創新發展，引導博物館、文化館、遊樂園等延長開放時間，支持有條件的地區建設“24小時生活圈”。打造沉浸式演藝新空間，建設新型文旅消費集聚區。

文娛體育會展方面，加快審批等工作進度，持續投放優秀電影作品和文藝演出。優化審批流程，加強安全監管和服務保障，增加戲劇節、音樂節、藝術節、動漫節、演唱會等大型活動供給。鼓勵舉辦各類體育賽事活動，增加受眾面廣的線下線上體育賽事。大力發展智能體育裝備，提昇科學健身智慧化水平。實施全民健身場地設施提升行動，加強體育公園建設，補齊全民健身設施短板。遴選確定新一批國家體育消費試點城市。鼓勵各地加大對商品展銷會、博覽會、交易會、購物節、民俗節、品牌展、特色市集等活動的政策支持力度，進一步擴大會展消費。開展“老字號嘉年華”等活動，促進品牌消費。

健康服務方面，堅持中西醫並重，推動優質醫療資源下沉，共建城市醫療集團和縣域醫共體等醫療聯合體，加強基本醫療衛生服務，提高服務質量和水平，著力增加高質量的中醫醫療、養生保健、康復、健康旅遊等服務。發展“互聯網+醫療健康”，進一步完善互聯網診療收費政策，逐步將符合條件的“互聯網+”醫療服務納入醫保支付範圍。開發麵向老年人的健康管理、生活照護、康養療養等服務和產品，支持各類機構舉辦老年大學、參與老年教育。積極擴大普惠型服務供給，推動公共消費提質增效。

六大項中的促進農村消費方面，簡單而言，是綠色產品下鄉、完善農村電子商務和快遞物流配送體系、推動特色產品進城、發展鄉村旅遊。當中包括家電以舊換新等予以適當補貼、物流相關配套建設、以及一些吸引城市人買農村產品及到農村旅遊的措施。

另一大項，拓展新型消費方面，除擴廣綠色消費外，主要是針對5G、1000Mbps上網應用場景，加快傳統消費數字化轉型，促進電子商務、直播經濟、在線文娛等數字消費規範發展。支持線上線下商品消費融合發展，提升網上購物節質量水平。發展即時零售、智慧商店等新零售業態。鼓勵數字技術企業搭建面向生活服務的數字化平台，推進數字生活智能化，打造數字消費業態、智能化沉浸式服務體驗。加強移動支付等安全監管。升級信息消費，促進信息消費體驗中心建設改造，提升信息消費示範城市建設水平，高質量舉辦信息消費系列特色活動，推動新一代信息技術與更多消費領域融合應用。推動平台經濟規範健康持續發展，持續推動創新突破，開闢更多新領域新賽道，進一步完善相關領域服務標準。

完善消費設施大項方面，市場過去對海南的消費發展有較大興趣，今次亦提到「深入推進海南國際旅遊消費中心建設。」但未有再作更多描述；另外，市場會關注的不動產投資信託基金（REITs），亦有提到會支持符合條件的消費基礎設施發行，但同樣未有更多描述。其餘的還包括推動「一刻鐘」便民生活圈，構建分層分類的城市消費載體、推動產地銷地冷鏈設施建設。

最後一大項，優化消費環境方面，對消費者或有貼身影響的可能是「在加強徵信體系建設的基礎上，合理優化小額消費信貸和信用卡利率、還款期限、授信額度」。

其他報道

Facebook聯合創始人發長文質疑特斯拉和SpaceX並不具有革命性

內地7月製造業PMI升至49.3 好過預期

意大利國防部長：加入「一帶一路」是最糟糕的決定

恒指高開320點 10天線升穿250天線 科指升3% 世茂復牌跌54%創上市新低

港股ADR升153點 夜期高水243點 恒隆、信義系等業績

碧桂園：料中期轉蝕 因毛利率降 減值增加

康方生物發盈喜 料中期轉虧為盈

北水增持盈富 減持建行