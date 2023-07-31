港元現報7.8012元貶值44點子，曾貶值最多51點子，報7.8019元，亦曾升值最多13點子，報7.7955元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升36.87點子至5.59536%，是6月30日後新高，當日報5.75238%。1星期HIBOR跌1.63點子至5.28637%；2星期HIBOR跌1.77點子至5.28637%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.8點子至5.29071%；6個月期HIBOR升2.27點子至5.31762%；12個月期HIBOR升1.94點子至5.45804%。

美元指數現報101.752升值0.13點或0.13%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43258%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.1614%，連續3日收窄，利差是2023年6月26日後最窄，當日差距為-0.1314%。

對上一次連續3日收窄，是2023年7月20日，當日利差報-0.1967%。

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