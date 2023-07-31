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馬雲新動向？ 內媒揭成立「一米八」系列公司 料佈局智慧農業

內媒《證券時報》報道，根據天眼查的資料顯示，杭州近日新成立一間海洋科技公司，由阿里巴巴（9988）創辦人馬雲間接持股，被外界視為馬雲的新投資動向。

該公司名為「一米八海洋科技（浙江）有限公司」，於本月20日在杭州成立，註冊資本為1.1 億元人民幣(下同) ，法定代表人為鄧中華，經營範圍涵蓋水產養殖、食品銷售、水產品冷凍加工、海上風電相關系統研發等領域。

根據股權穿透信息顯示，一米八海洋科技（浙江）目前有6位股東，其中1.8 Meters Technology Holding Limited為實際控制人，持比股例為80%；第二大股東杭州大井頭貳拾貳號文化藝術有限公司，持股比例為10%，而馬雲則持有杭州大井頭貳拾貳號文化藝術99%股權。因此一米八海洋科技（浙江）被外界認為是馬雲的新投資動向。

此外，胡曉明、鄧中華、陳澤松、林志峰四名自然人分別持有一米八海洋科技（浙江）1% 至 5% 不等的股權。

而在8天後，一米八海洋科技（浙江）全資子公司一米八海洋科技（舟山）公司正式設立，註冊資本為 3,000 萬元，是一家以從事農、林、牧、漁專業及輔助性活動為主的企業。該公司執行董事兼總經理為陳澤松，監事為鄧中華。

一米八海洋科技（浙江）並非「一米八」系首家公司。天眼查的資料顯示，今年 5 月 26 日，一米八農業科技（海南）公司在海口成立，為 1.8 Meters Technology Holding 的全資子公司。該公司總經理為龔玉萍、執行董事為丁銘。而去年 9 月 19 日，一家名為智農咨詢服務（海口）公司正式設立，同樣為 1.8Meters Technology Holding 的全資子公司。

根據上述「一米八」系公司顯示，多名高層均與阿里系員工同名，估計「一米八」可能是阿里系的業務。

一米八海洋科技（浙江）董事長胡曉明，被認為可能是原螞蟻集團執行長胡曉明；一米八海洋科技（浙江）董事兼總經理鄧中華，可能是《大數據大創新：阿里巴巴雲上數據中台之道》一書的作者，據當時作者介紹，鄧中華在阿里有十年大數據從業經歷；持有一米八海洋科技（浙江）1% 股權的陳澤松，可能是阿里雲產品專家。

「一米八」系公司的其他高層，丁銘、龔玉萍、林志峰等人也與昔日阿里系員工同名。公開資料顯示，丁銘曾是螞蟻金服投資部總監、林志峰曾是螞蟻集團數據可視化方向負責人、龔玉萍曾是阿里巴巴 HR 資深總監。

報道引述業界人士認為，「一米八」顯然不是布局傳統農業，智慧農業、智慧漁業等或許才是「一米八」瞄準的方向。

 

 

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