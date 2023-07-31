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恒指半日升292點 成交近千億 北水轉流出 電動車、內房升幅收窄

港股承接外圍周末升勢，加上憧憬內地推出促消費措施，以及內地製造業PMI較上月高，恒指、科指創3及5個月新高，且250天線亦分別被10天及50天線升穿。措施推出前，恒指曾升444點，公布後升幅收窄至不足300點，觀望下午3點相關記者會，相關新能源車、內房股價均升幅收窄。北水轉流出。

恒指今早高開320點，高位升444點，低位升246點，高低波幅198點。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。上升股份比例為35.56%，下跌為20.6%，無升跌為43.82%。

恒指半日升292點或1.47%，報20208點，大市成交金額995億元；國指升155點或2.29%，報6964點。恒生科技指數收報4611點，升3.24%。

藍籌股成交金額428.05億元，佔大市成交43.02%；科指成份股成交金額281.79億元，佔大市成交28.32%；國指成份股成交金額393.38億元，佔大市成交39.53%。

24隻雙櫃台股，總成交1.27億元人民幣，相當於約1.39億港元，佔大市成交的0.14%。

窩輪及牛熊證成交金額減少6.72%，至116.88億元，佔大市成交11.74%。牛熊證成交金額49.74億元，增加4.08%；窩輪成交金額67.14億元，減少13.39%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。友邦（1299）、中移動（0941）、金沙中國（1928）拖累大市。

藍籌62隻升，16隻下跌，2隻無升跌。海底撈（6862）升12.94%，收報22元，是升幅最大的藍籌，金沙中國（1928）跌3.57%，收報29.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，1隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報147.5元，升7.27%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）創52周高，見31元，收報29.85元，跌0.5%。

恒指10天線(19320.34點)升穿250天線(19317.52點)。科指50天線(3997.7點)升穿250天線(3988.3點)。

北水南下合計淨流出2.33億元，終止單續1日流入。南水北上合計淨流入90.16億元人民幣，較上日減少45.03%，連續第5日流入，累計流入486.65億元。

三大指數表現

恒指曾升最多2.23%，是7月25日後最大升幅，當日升幅為4.27%。高見20361.03點，是4月21日20378.9點後最高。連升3日，累計升843.64點，對上一次連升3日是7月12日。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是7月24日。

科指曾升最多4.97%，是7月25日後最大升幅，當日升幅為6.2%。高見4688.69點，是2月3日4694.24點後最高。連升3日，累計升392.65點，對上一次連升3日是7月12日。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是7月24日。

國指曾升最多3.16%，是7月25日後最大升幅，當日升幅為5.48%。高見7023.88點，是4月18日7052.25點後最高。連升3日，累計升415.27點，對上一次連升3日是7月12日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是7月4日。

內地推「恢復和擴大消費措施」，相關股普遍向上，但升幅收窄，部分更轉為陰燭。汽車股吉利（0175）收報11.36元，升3.84%；比亞迪（1211）收報275.8元，升1.7%；廣汽集團（2238）收報4.84元，升0.83%；長城汽車（2333）收報10.74元，升3.27%；小鵬（9868）收報88元，升3.41%；理想汽車（2015）創上市新高，見175元，收報166.5元，升3.48%；蔚來（9866）收報115.6元，升5.67%；零跑（9863）收報46元，升0.55%；恒大汽車（0708）收報1.77元，升42.74%。

升幅收窄情亦出現於內房股，中海外（0688）收報18.92元，升2.83%；龍湖（0960）收報22元，升7.06%；華潤置地（1109）收報37.05元，升1.65%。碧桂園（2007）轉陰燭收市，收報1.72元，升1.78%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，恒隆集團（0010）收報12.24元，無升跌。恒隆地產（0101）收報12元，升0.17%。和黃醫藥（0013）收報23.6元，升0.85%。太平洋航運（2343）收報2.62元，升0.38%。藥明康德（2359）收報74.6元，升3.4%。信義玻璃（0868）收報13.12元，升3.96%。信義能源（3868）收報2.4元，跌1.23%。信義光能（0968）收報8.54元，升1.67%。綠城管理控股（9979）收報6.89元，跌1.43%。

碧桂園（2007）：料中期轉蝕，因毛利率降，減值增加。收報1.72元，升1.78%。

康方生物（9926）發盈喜，料中期轉虧為盈。收報43.35元，升0.93%。

海底撈（6862）發盈喜，預計上半年多賺近30倍最少22億元人幣。收報22元，升12.94%。

中天順聯（0994）折讓11%配股，集資7200萬元。收報0.46元，升2.22%。

六福（0590）向香港資源（2882）提全購，表明無意私有化。收報20.45元，跌1.21%。

聯通（0762）董事長劉烈宏辭任，日前獲委任為國家數據局長。收報5.55元，跌0.72%。

聯想控股（3396）料中期淨利潤跌不少於62%。收報8.24元，升3.39%。

國泰君安（2611）中期純利下降10%。收報9.88元，跌0.8%。

香港中旅（0308）洽購灣仔物業，傳作價9億元。收報1.72元，升3.61%。

世茂集團（0813）兩年共蝕486億人幣。創上市新低，見1.49元，收報1.49元，跌66.29%。

和記電訊（0215）上半年淨虧損收窄至1900萬，中期息2.28仙。收報1.2元，跌4.76%。

稻草熊娛樂（2125）料上半年純利大跌最多逾99%。收報0.87元，跌5.43%。

裕元工業（0551） 發盈警，料中期盈利跌最多55%。收報10.66元，跌5.16%。

破頂股表現

破頂股包括，飛思達科技（1782）創上市新高，見11.8元，收報11.48元，無升跌；中慶股份（1855）創上市新高，見25.85元，收報23.2元，升0.22%；達力普控股（1921）創上市新高，見3.87元，收報3.74元，跌0.27%；MBV INTL（1957）創上市新高，見1.42元，收報1.39元，升16.81%；滄港鐵路（2169）創上市新高，見7.48元，收報7.43元，升1.78%；力盟科技（2405）創上市新高，見5.15元，收報5.04元，升4.78%；昇能集團（2459）創上市新高，見3.88元，收報3.85元，升12.57%；珍酒李渡（6979）創上市新高，見10.2元，收報9.71元，升4.41%；恒生銀行（80011）創上市新高，見109.3元，收報108.9元，升0.93%；吉利汽車（80175）創上市新高，見10.64元，收報10.42元，升3.78%；香港交易所（80388）創上市新高，見307.6元，收報300.4元，升1.14%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見11.52元，收報11.52元，升0.52%；聯想集團（80992）創上市新高，見8.63元，收報8.45元，升4.19%；快手-W（81024）創上市新高，見64.8元，收報63.2元，升4.98%；小米集團-W（81810）創上市新高，見11.56元，收報11.48元，升2.5%；中國平安（82318）創上市新高，見52.5元，收報51.9元，升0.78%；李寧（82331）創上市新高，見44.85元，收報44.65元，升5.43%；長城汽車（82333）創上市新高，見10.16元，收報10.06元，升5.56%；美團-W（83690）創上市新高，見136.7元，收報136.3元，升4.2%；京東集團-SW（89618）創上市新高，見149.8元，收報148.6元，升5.39%；百度集團-SW（89888）創上市新高，見142元，收報141.7元，升3.73%；阿里巴巴-SW（89988）創上市新高，見91.1元，收報90.15元，升2.27%；華泰證券（6886）創52周高，見11.54元，收報11.18元，升0.36%；新東方（9901）創52周高，見46.15元，收報45.75元，升3.98%；景福集團（0280）創52周高，見0.51元，收報0.5元，升1.01%；中國外運（0598）創52周高，見3.6元，收報3.44元，升19.03%。

破頂指數成份股包括，理想（2015）創上市新高，見175元，收報166.5元，升3.48%；聯想（0992）創52周高，見9.45元，收報9.23元，升4.89%；網易（9999）創52周高，見173.8元，收報171.2元，升1.6%；比亞迪電子（0285）創52周高，見31元，收報29.85元，跌0.5%；匯控（0005）創52周高，見65.1元，收報64.9元，升0.15%；。

破底股方面

19隻股份創上市新低，其中十隻包括，世茂集團（0813）低見1.49元，收報1.49元，跌66.29%；明發（0846）低見0.232元，收報0.232元，跌9.02%；銀城國際（1902）低見0.056元，收報0.063元，跌21.25%；青島控股（0499）低見0.1元，收報0.105元，跌7.08%；迅捷環球控股（0540）低見0.11元，收報0.113元，跌11.02%；康大食品（0834）低見0.2元，收報0.2元，跌4.76%；明發集團（0846）低見0.232元，收報0.232元，跌9.02%；亞洲資源（0899）低見0.08元，收報0.086元，跌6.52%；民銀資本（1141）低見0.98元，收報1元，無升跌；濠江機電（1408）低見0.187元，收報0.199元，升3.11%。

36隻股份創52周低，其中十隻包括，山水水泥（0691）低見0.95元，收報0.98元，無升跌；麗新國際（0191）低見1.34元，收報1.36元，跌0.73%；中能控股（0228）低見0.071元，收報0.073元，跌2.67%；裕承科金（0279）低見0.086元，收報0.088元，跌1.12%；世紀城市國際（0355）低見0.241元，收報0.241元，跌2.43%；葉氏化工集團（0408）低見1.94元，收報1.97元，跌1.99%；意達利控股（0720）低見0.13元，收報0.135元，跌0.74%；第七大道（0797）低見2.01元，收報2.01元，跌9.46%；玖源集團（0827）低見0.121元，收報0.121元，跌1.63%；ＢＣ科技集團（0863）低見1.55元，收報1.63元，升1.24%。

異動股

上升異動股，包括，興紡控股（1968）創52周高，見0.27元，收報0.27元，升42.86%；恒大汽車（0708）收報1.77元，升42.74%；天譽置業（0059）收報0.022元，升37.5%；基石控股（1592）收報0.094元，升30.56%；中建富通（0138）創52周高，見0.295元，收報0.25元，升29.53%；飛尚無煙煤（1738）收報1.52元，升27.73%；大灣區聚變力量（1189）收報0.099元，升26.92%；米虫元宇宙（8645）收報0.7元，升25%；亦辰集團（8365）收報0.113元，升24.18%；中國投資開發（0204）收報0.495元，升23.75%。

下跌異動股，包括，世茂集團（0813）創上市新低，見1.49元，收報1.49元，跌66.29%；聯旺集團（8217）收報0.145元，跌21.62%；銀城國際（1902）創上市新低，見0.056元，收報0.063元，跌21.25%；駿東控股（8277）收報0.071元，跌21.11%；港灣數字（0913）收報0.42元，跌20.75%；JBB BUILDERS（1903）收報0.53元，跌17.19%；中生北控生物科技（8247）創上市新低，見0.75元，收報0.75元，跌16.67%；衍生集團（6893）收報0.305元，跌15.28%；華控康泰（1312）收報0.034元，跌15%。

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