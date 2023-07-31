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恒隆地產中期基本純利微升0.4% 中期息0.18元

恒隆地產（0101）公布今年中期業績。公司上半年總收入為52.37億元，較去年同期下跌1%；股東應佔純利23.94億元，按年升22.9%，股東應佔基本純利為22.25億元，按年微升0.4%；每股基本盈利為0.49元，與去年同期持平；每股中期息派0.18元，按年持平。

物業租賃業務方面，整體租賃收入上升5%至52.37億元；受惠於內地政府解除相關防疫措施，內地物業組合的租賃收入按年升6%至35.54億元；內地整體租戶銷售額及租賃收入較去年同期分別上升42%和13%。

其中，酒店營運受惠於旅遊限制放寬，收入較去年同期增加約1.3倍至6200萬元人民幣。商場收入則增長13%至24.96億元人民幣，當中上海兩座高端商場錄得18%的收入增長，上海以外的高端商場則受惠於租戶銷售額上升，整體租賃收入增長達11%，令高端商場的收入上升16%，次高端商場則因租出率下滑，微跌3%。辦公樓總收入按年增加6%至5.8億元人民幣。

而香港物業組合亦受惠於中港通關，按年錄得4%的租賃收入增長至16.83億元，整體租賃收入和租戶銷售額較去年同期分別增加4%和22%。

其中，香港零售物業組合收入上升6%至10.09億元，公司引入多家迎合本地消費者的品牌，整體租出率只輕微下跌至 97%。

受惠於通關和疫情防控措施放寬，主要商業及旅遊區的零售物業組合錄得8%的整體租賃收入增長；旺角和銅鑼灣的零售物業整體租出率維持於96%。而社區購物商場組合整體收入較去年同期增加4%；康怡廣場及淘大商場租出率持續高企，分別為99%和97%。

有鑒於辦公樓項目供應充裕，加上市場需求疲弱，辦公樓收入僅微升1%，租出率維持在88%。香港島辦公樓組合收入仍輕微增加1%，租出率則持平於82%。九龍辦公樓組合受惠於雅蘭中心、格蘭中心和家樂坊的半零售定位，表現相對強韌，收入上升1%，租出率升至95%。

公司正籌備內地高端服務式寓所品牌「恒隆府」的公開銷售細節首批單位預計於2023年底交付。香港方面，皓日（The Aperture）將稍延至 2024 年中完成交易。

 

 

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