第三代互聯網（Web3）成全球科技新熱潮，科創公司Bull.B Tech創辦人、星之子陳易希，宣布將其研發的加密貨幣錢包TALK+申請證監會的數字資產牌照及虛擬資產服務提供商牌照（Virtual Asset Service Provider (VASP) License），望營造更安心和優質交易體驗的平台。
TALK+為兼具即時通訊功能的加密貨幣電子錢包，支援多種加密貨幣，並連接第三方 C2C（Customerto Customer）用戶交易平台進行加密貨幣交易；最近更加入原生人工智能聊天機械人 Chalkpits。
Web3採用區塊鏈技術，具備去中心化、更安全、透明和低成本的特點；陳易希形容推動Web3可鞏固香港國際金融中心的地位，亦認為去中心化的區塊鏈技術潛能無限。
他指政府、證監會和金管局最近有連串政策，包括證監會提出VASP（虛擬資產服務提供者）發牌制度、金管局提出監管穩定幣等，可見不同政策部門和機構著力，有打造 Web3樞紐的決心。
陳又表示希望銀行可以接受加密貨幣交易商開設銀行戶口，以支持發展 Web3 相關生意。
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