恒指今早高開320點，高位升444點，低位升103點，高低波幅341點。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。上升股份比例為37.6%，下跌為27.75%，無升跌為34.64%。

恒指收市升162點或0.82%，報20078點，大市成交金額1825億元，較上日增加32.55%，是1月30日2032.48億元成交後最多；國指升90點或1.33%，報6899點。恒生科技指數收報4549點，升1.87%。

藍籌股成交金額869.18億元，佔大市成交47.62%；科指成份股成交金額523.26億元，佔大市成交28.67%；國指成份股成交金額768.37億元，佔大市成交42.1%。

24隻雙櫃台股，總成交1.89億元人民幣，相當於約2.06億港元，佔大市成交的0.11%。

窩輪及牛熊證成交金額增加12.91%，至141.49億元，佔大市成交7.75%。牛熊證成交金額62.84億元，增加31.49%；窩輪成交金額78.64億元，增加1.45%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。友邦（1299）、中移動（0941）、新地（0016）拖累大市。

藍籌50隻升，29隻下跌，1隻無升跌。海底撈（6862）升12.17%，收報21.85元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌8.06%，收報8.78元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，5隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報116.2元，升6.22%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報26.4元，跌2.04%。

恒指10天線(19307.36點)升穿250天線(19317點)。科指50天線(3996.47點)升穿250天線(3988.05點)。

北水南下合計淨流出59.61億元，是7月25日後最多。北水終止單日流入。南水北上合計淨流入93.47億元人民幣，較上日減少43.02%，連續第5日流入，累計流入489.95億元。

三大指數表現

恒指曾升最多2.23%，高見20361.03點，是4月21日20378.9點後最高。收市報20078.94點，是5月8日後收市新高，當日報20297.03點。連升3日，累計升713.8點，對上一次連升3日是7月12日。

科指曾升最多4.97%，高見4688.69點，是2月3日4694.24點後最高。收市報4549.95點，是2月9日後收市新高，當日報4571.71點。連升3日，累計升331.12點，對上一次連升3日是7月12日。

國指曾升最多3.16%，高見7023.88點，是4月18日7052.25點後最高。收市報6899.31點，是4月18日後收市新高，當日報7002.91點。連升3日，累計升350.12點，對上一次連升3日是7月12日。

午後消息股表現

恢復擴大消費措施，分析稱無太多新政策，政策刺激需求面很難。電動車股藍籌升幅收窄，吉利（0175）收報11.26元，升2.93%。比亞迪（1211）收報275.6元，升1.62%。電車新勢力變現更弱，進一步以陰燭收市，小鵬（9868）收報86.75元，升1.94%。理想汽車（2015）創上市新高，見175元，收報165.9元，升3.11%。蔚來（9866）收報116.2元，升6.22%。零跑（9863）收報45.05元，跌1.53%。恒大汽車（0708）則逆市以大陽燭收，收報1.98元，升59.68%。

內房藍籌全部呈陰燭，中海外（0688）收報18.36元，跌0.22%。龍湖（0960）收報20.75元，升0.97%。潤地（1109）收報36.1元，跌0.96%。碧桂園（2007）收報1.58元，跌6.51%。

恒隆地產（0101）中期基本純利微升0.4% 中期息0.18元。收報12.1元，升1%。

奈雪的茶（2150）：沒有再融資計劃 大股東亦未表示減持或質押意圖。收報5.36元，跌1.47%。

受累人民幣貶值 恒隆集團（0010）上半年核心少賺2.5%中期息派1.24元。收報12.16元，跌0.65%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，恒隆集團（0010）收報12.16元，跌0.65%。恒隆地產（0101）收報12.1元，升1%。和黃醫藥（0013）收報23元，跌1.71%。太平洋航運（2343）收報2.53元，跌3.07%。藥明康德（2359）收報73.55元，升1.94%。信義玻璃（0868）收報12.88元，升2.06%。信義能源（3868）收報2.39元，跌1.65%。信義光能（0968）收報8.4元，無升跌。綠城管理控股（9979）收報6.89元，跌1.43%。

碧桂園（2007）：料中期轉蝕，因毛利率降，減值增加。收報1.58元，跌6.51%。

康方生物（9926）發盈喜，料中期轉虧為盈。收報41.05元，跌4.42%。

海底撈（6862）發盈喜，預計上半年多賺近30倍最少22億元人幣。收報21.85元，升12.17%。

中天順聯（0994）折讓11%配股，集資7200萬元。收報0.465元，升3.33%。

六福（0590）向香港資源（2882）提全購，表明無意私有化。收報20.55元，跌0.72%。

聯通（0762）董事長劉烈宏辭任，日前獲委任為國家數據局長。收報5.6元，升0.18%。

聯想控股（3396）料中期淨利潤跌不少於62%。收報8.02元，升0.63%。

國泰君安（2611）中期純利下降10%。收報9.72元，跌2.41%。

香港中旅（0308）洽購灣仔物業，傳作價9億元。收報1.72元，升3.61%。

世茂集團（0813）兩年共蝕486億人幣。創上市新低，見1.44元，收報1.52元，跌65.61%。

和記電訊（0215）上半年淨虧損收窄至1900萬，中期息2.28仙。收報1.19元，跌5.56%。

稻草熊娛樂（2125）料上半年純利大跌最多逾99%。收報0.81元，跌11.96%。

裕元工業（0551） 發盈警，料中期盈利跌最多55%。收報10.4元，跌7.47%。

破頂股表現

破頂股包括，飛思達科技（1782）創上市新高，見11.8元，收報11.8元，升2.79%；中慶股份（1855）創上市新高，見25.85元，收報25.3元，升9.29%；達力普控股（1921）創上市新高，見3.87元，收報3.71元，跌1.07%；馬可數字科技（1942）創上市新高，見99元，收報97.95元，升3.54%；MBV INTL（1957）創上市新高，見1.7元，收報1.64元，升37.82%；滄港鐵路（2169）創上市新高，見7.49元，收報7.45元，升2.05%；力盟科技（2405）創上市新高，見5.17元，收報5.07元，升5.41%；昇能集團（2459）創上市新高，見3.88元，收報3.8元，升11.11%；珍酒李渡（6979）創上市新高，見10.2元，收報9.48元，升1.94%；恒生銀行（80011）創上市新高，見109.3元，收報108.9元，升0.93%；吉利汽車（80175）創上市新高，見10.64元，收報10.3元，升2.59%；香港交易所（80388）創上市新高，見307.6元，收報298.4元，升0.47%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見11.68元，收報11.56元，升0.87%；聯想集團（80992）創上市新高，見8.63元，收報8.17元，升0.74%；快手-W（81024）創上市新高，見64.8元，收報61.7元，升2.49%；小米集團-W（81810）創上市新高，見11.56元，收報11.22元，升0.18%；安踏體育（82020）創上市新高，見83.55元，收報83.55元，升1.03%；中國平安（82318）創上市新高，見52.5元，收報51.45元，跌0.1%；李寧（82331）創上市新高，見44.85元，收報43.15元，升1.89%；長城汽車（82333）創上市新高，見10.16元，收報9.67元，升1.47%；美團-W（83690）創上市新高，見136.7元，收報133.6元，升2.14%；京東集團-SW（89618）創上市新高，見149.8元，收報146.1元，升3.62%；華泰證券（6886）創52周高，見11.54元，收報11.08元，跌0.54%；新東方（9901）創52周高，見46.5元，收報45.85元，升4.2%；景福集團（0280）創52周高，見0.51元，收報0.5元，升1.01%；中國外運（0598）創52周高，見3.6元，收報3.13元，升8.3%。

破頂指數成份股包括，理想（2015）創上市新高，見175元，收報165.9元，升3.11%；聯想（0992）創52周高，見9.45元，收報8.94元，升1.59%；網易（9999）創52周高，見173.8元，收報169.5元，升0.59%；比亞迪電子（0285）創52周高，見31元，收報29.9元，跌0.33%；匯控（0005）創52周高，見65.35元，收報65.2元，升0.62%。

破底股方面

23隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見1.07元，收報1.3元，無升跌；朗詩綠色生活（1965）低見1.47元，收報1.48元，跌3.9%；世茂集團（0813）低見1.44元，收報1.52元，跌65.61%；明發（0846）低見0.232元，收報0.255元，無升跌；銀城國際（1902）低見0.056元，收報0.068元，跌15%；青島控股（0499）低見0.1元，收報0.112元，跌0.88%；迅捷環球控股（0540）低見0.11元，收報0.115元，跌9.45%；康大食品（0834）低見0.195元，收報0.195元，跌7.14%；明發集團（0846）低見0.232元，收報0.255元，無升跌；亞洲資源（0899）低見0.08元，收報0.088元，跌4.35%。

51隻股份創52周低，其中十隻包括，南戈壁（1878）低見0.65元，收報0.65元，跌12.16%；山水水泥（0691）低見0.95元，收報0.95元，跌3.06%；渝太地產（0075）低見0.4元，收報0.4元，無升跌；中國興業控股（0132）低見0.175元，收報0.179元，跌10.5%；麗新國際（0191）低見1.34元，收報1.35元，跌1.46%；博富臨置業（0225）低見7.32元，收報7.32元，跌0.81%；中能控股（0228）低見0.071元，收報0.074元，跌1.33%；太興置業（0277）低見2.9元，收報2.9元，無升跌；裕承科金（0279）低見0.086元，收報0.09元，升1.12%；世紀城市國際（0355）低見0.241元，收報0.255元，升3.24%。

異動股

上升異動股，包括，RAFFLESINTERIOR（1376）創52周高，見0.19元，收報0.169元，升89.89%；恒大汽車（0708）收報1.98元，升59.68%；亦辰集團（8365）收報0.13元，升42.86%；MBV INTL（1957）創上市新高，見1.7元，收報1.64元，升37.82%；駿溢環球金融（8350）創52周高，見0.305元，收報0.3元，升36.36%；亮晴控股（8603）收報0.68元，升36%；中國綠地博大綠澤（1253）收報0.21元，升32.08%；中國鋁罐（6898）收報0.59元，升31.11%；基石控股（1592）收報0.093元，升29.17%；中國投資開發（0204）收報0.51元，升27.5%。

下跌異動股，包括，世茂集團（0813）創上市新低，見1.44元，收報1.52元，跌65.61%；中生北控生物科技（8247）創上市新低，見0.59元，收報0.65元，跌27.78%；聯旺集團（8217）收報0.143元，跌22.7%；亞洲雜貨（8413）收報0.125元，跌18.3%；中國服飾控股（1146）收報0.086元，跌18.1%；信懇智能（1967）創上市新低，見1.65元，收報1.69元，跌17.96%；人和科技（8140）收報0.087元，跌16.35%；中國投融資（1226）收報0.375元，跌15.73%；坤集團（0924）收報0.7元，跌15.66%；JBB BUILDERS（1903）收報0.54元，跌15.63%。

上升異動股，包括，RAFFLESINTERIOR（1376）創52周高，見0.19元，收報0.169元，升89.89%；恒大汽車（0708）收報1.98元，升59.68%；亦辰集團（8365）收報0.13元，升42.86%；MBV INTL（1957）創上市新高，見1.7元，收報1.64元，升37.82%；駿溢環球金融（8350）創52周高，見0.305元，收報0.3元，升36.36%；亮晴控股（8603）收報0.68元，升36%；中國綠地博大綠澤（1253）收報0.21元，升32.08%；中國鋁罐（6898）收報0.59元，升31.11%；基石控股（1592）收報0.093元，升29.17%；中國投資開發（0204）收報0.51元，升27.5%。

其他報道

發改委：促消費不是「掏空錢包和透支需求」 開心花錢利國利民

陳易希研發加密貨幣電子錢包申請虛擬資產服務提供商牌照

恢復擴大消費措施 分析稱無太多新政策 政策刺激需求面很難

恒隆地產中期基本純利微升0.4% 中期息0.18元

奈雪的茶：沒有再融資計劃 大股東亦未表示減持或質押意圖

恒指半日升292點 成交近千億 北水轉流出 電動車、內房升幅收窄

恒大：清盤呈請聆訊延期至10月30日